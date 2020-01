Gelsenkirchen-Buer. Die Stadt Gelsenkirchen will das Haus am Meisterweg 1a unter Denkmalschutz stellen. Die Bezirksvertretung Nord nicht. Der Streit geht weiter.

Gelsenkirchen: Streit um Denkmalschutz für Meisterweg 1a

„Möge der Rat in seiner Weisheit entscheiden“, Anne Schürmann (FDP) brachte am Donnerstag auf den Punkt, was alle anderen Mitglieder der Bezirksvertretung Nord in ihren Fraktionen im Vorfeld der Sitzung abgesprochen hatten. „Wir werden auch diesmal dagegen sein“, verkündete Dominik Schneider, SPD-Fraktionschef im Stadtnorden. Geschlossen dagegen war man, das Haus Meisterweg 1 und 1a unter Denkmalschutz zu stellen.

Bereits in der Novembersitzung hatte der Bezirk das Ansinnen der Denkmalbehörde (die WAZ berichtete) abgelehnt. Die über zwei Seiten lange Beanstandung und Zurechtweisung des Oberbürgermeisters, die der Tagesordnung beigefügt war, konnte die Politiker nicht umstimmen. Auch der Vorwurf Frank Baranowskis, die Ablehnung „verletzt geltendes Recht“ imponierte nicht.

Bezirksvertretung kann nichts beschließen

„Wir haben ein anderes Demokratieverständnis“, erläuterte Dominik Schneider. Stein des Anstoßes: Die Verwaltung, in dem Fall die untere Denkmalbehörde der Stadt, sucht und findet ein Gebäude, von dem sie meint, dass es unter Denkmalschutz gestellt werden müsste. Nach Absprache mit der oberen Denkmalbehörde in Münster, wird dann, wie im Fall des Meisterwegs beschlossen, dass das Haus schützenswert ist. Die Bezirksvertretung bekommt darauf hin einen Beschlussentwurf vorgelegt. „Wir können aber nichts beschließen“, kritisierten Schneider, Karl Henke (Bündnis 90/ Die Grünen) und Anne Schürmann.

Die Bezirksvertretung hat keine Chance, gegen den Vorschlag zu stimmen. Sie wollte der „Pflichtaufgabe Erfüllung nach Weisung“, wie Stadtkämmerin Karin Welge es formulierte, nicht nachkommen. Und stimmte erneut gegen den Eintrag des Hauses Meisterweg 1 in die Denkmalliste. Welge versprach, dass sich die Verwaltung die Satzung noch einmal vornehmen werde. Man müsse überlegen, ob man in Zukunft Einträge in die Denkmalliste nur als Mitteilungsvorlage in die entsprechenden Bezirksvertretungen einreiche. Dann gäbe es keinen Entscheidungsspielraum mehr, so Welge. Im Fall Meisterweg wird der Rat in seiner Sitzung am 13. Februar dem Wunsch der Denkmalbehörde nachkommen.

Weitere Gebäude werden zurzeit überprüft

Bezirksbürgermeister Thomas Klasmann (SPD) wollte von der Verwaltung zudem wissen, ob weitere Eintragungen in die Denkmalliste rund um die ehemalige Zeche Westerholt geplant sind. Überprüft werden zur Zeit, so die Antwort, ob die Gebäude Egonstraße 11,13 und 13a unter Schutz gestellt werden können.

