Gelsenkirchen: Telekom-Filiale in Buer schließt Mitte 2020

Die Deutsche Telekom will deutschlandweit in ein „inspirierendes Kundenerlebnis“ investieren – wofür die Kunden in Buer ab 1. Juli rund sieben Kilometer weiter nach Herten fahren müssen: Denn die langjährige Filiale an der Hochstraße 31 wird Mitte des Jahres aus wirtschaftlichen Gründen geschlossen. Sie zählt damit zu den 99 von derzeit 504 Telekom-Shops, die im Zuge einer Neuausrichtung des Privatkunden-Vertriebs bis 2021 aufgegeben werden.

Als Begründung gibt die Telekom „starke Veränderung von Markt und Kundenverhalten durch die Digitalisierung und den Online-Boom“ bei gleichzeitig steigendem Online-Umsatz an. Hintergrund ist aber ganz konkret, „dass sich die Kundenfrequenz in den vergangenen zwei Jahren“ deutlich verschlechtert habe, so der Sprecher Georg von Wagner.

Telekom schließt betriebsbedingte Kündigungen aus

Das Ladenlokal der Firma Game Stop auf der Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer hat zum Februar geschlossen. Foto: Joachim Kleine-Büning / FUNKE Foto Services

Andere Shops – etwa der in Herten an der Hermannstraße 1 – hätten diesen „deutlichen Rückgang“ nicht „in so gravierendem Ausmaß“. Die Telekom-Filiale in Gladbeck hat freilich das gleiche Problem: Auch sie wird geschlossen, allerdings erst Ende Juli.

Wie viele Mitarbeiter von dem geplanten Aus betroffen sind, wollte von Wagner nicht sagen. Er verwies lediglich darauf, dass die Beschäftigten „die Möglichkeit“ hätten, „sich auf zahlreiche andere Stellen innerhalb des Unternehmens zu bewerben“. Betriebsbedingte Kündigungen gebe es nicht, es sei „gemeinsam mit dem Sozialpartner“ ein Sozialplan aufgestellt worden.

„Game Stop“ hat zum Februar geschlossen

Die Neuausrichtung des Privatkunden-Vertriebs soll insgesamt zu einer „verbesserten Organisationsstruktur und einer Anpassung der Personalbestände führen“. Im Gegenzug soll „konsequent in erlebnisorientierten Ladenbau, regionales Marketing und Events sowie lokalen Service“ investiert werden.

Eine weitere Geschäftsschließung rund 100 Meter höher auf der Hochstraße 30 betrifft „Game Stop“: Der Laden für Videospiele hat zum Februar geschlossen. Per Plakataushang mit der Aufschrift „Danke! Es war eine tolle Zeit!“ werden Kunden ohne nähere Angabe von Gründen darüber informiert. Auf eine Presseanfrage dieser Redaktion reagierte das Unternehmen mit Sitz in Memmingen nicht.