Gelsenkirchener Arbeitslosenquote sinkt auf 13,2 Prozent

Gelsenkirchen. 17.101 Gelsenkirchener (-282) waren im Februar ohne Job. Doch insgesamt steigt die Zahl sozialversicherungspflichtiger Stellen auf über 81.580.

Auf 13,2 Prozent und damit um 0,2 Prozentpunkte sank die Arbeitslosenquote im Februar. 17.101 Männer und Frauen hatten in Gelsenkirchen keinen Job – 282 weniger als im Vormonat. Im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter IAG) wurden dabei 13.508 Arbeitslose gezählt (-319)

Bei der Monatsbilanz der Agentur für Arbeit spielt diesmal auch die Sorge vor Corona eine Rolle. „Unternehmen ist es möglich, aufgrund beispielsweise von Lieferengpässen als Folge des Corona-Virus Kurzarbeit zu beantragen“, betont die Agentur für Arbeit. Ansprechpartner sei der Arbeitgeberservice der Gelsenkirchener Agentur.

Gelsenkirchener Arbeitsmarkt sendet positive Signale

„Saisonuntypisch sendet der Gelsenkirchener Arbeitsmarkt in diesem Monat positive Signale“, freut sich Edith Holl, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. „Nach der kurzen Winterflaute im Januar ist die Arbeitslosigkeit wieder gesunken. Das und der Anstieg der Arbeitskräftenachfrage signalisieren uns, dass der Arbeitsmarkt im Frühjahr wieder Fahrt aufnimmt.“

Die Zahl der jüngeren Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat gesunken. Im Februar waren 1635 junge Leute unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet (-42). 433 Jugendliche entfielen auf die Arbeitsagentur (+61 zum Vormonat), 1202 junge Frauen und Männer wurden durch das Jobcenter betreut (-103 zum Vormonat) Die aktuelle Unterbeschäftigung lag bei 19.527 Personen, das waren 53 mehr als im Januar und 771 mehr als im Februar 2019. Eingerechnet werden hier beispielsweise auch alle Personen in Qualifizierungs- oder Beschäftigungsmaßnahmen.

Nachfrage zeigen vor allem die Dienstleister

Im Februar wurden der Arbeitsagentur insgesamt 530 neue freie Stellen gemeldet. Das waren 119 mehr als im Vormonat. Nachfrage zeigten vor allem Dienstleister, „Gesundheits- und Sozialwesen“ sowie das verarbeitende Gewerbe. Aktuell sind 1742 Stellen frei (+ 194).

Zum Stichtag Ende Juni 2019 waren laut Agentur für Arbeit am Arbeitsort Gelsenkirchen insgesamt 81.580 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, insgesamt 796 mehr als im Vorjahr. Von den Beschäftigten arbeiten 71,4 Prozent in Vollzeit. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme im Verarbeitenden Gewerbe (+283 oder +2,8 Prozent zum Vorjahresquartal). Am ungünstigsten war hingegen die Entwicklung im Baugewerbe (-207 oder -3,9 Prozent).