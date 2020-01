Gelsenkirchen. Die Zahl der Arbeitslosen hat in Gelsenkirchen um 727 auf 17.383 zugenommen: Die Quote stieg entsprechend um 0,6 Prozentpunkte auf 13,4 Prozent.

Gelsenkirchener Arbeitslosenquote steigt auf 13,4 Prozent

17.383 Arbeitslose registrierte die Agentur für Arbeit im Januar in Gelsenkirchen – 727 mehr als noch im Vormonat. Die Quote stieg entsprechend um 0,6 Prozentpunkte auf 13,4 Prozent. Im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter IAG) wurden 13.827 Arbeitslose gezählt (+ 430, 3556 Personen (+ 297) waren es bei der Arbeitsagentur.

„Die Arbeitslosigkeit hat in Gelsenkirchen zum Jahresbeginn, wie es in den Wintermonaten üblich ist, zugenommen“, so Edith Holl, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. „Das ausgelaufene Weihnachtsgeschäft, Kündigungstermine zum Jahresende, das Ende der zweieinhalb- und dreieinhalbjährigen Ausbildungen und auch witterungsbedingte Einschränkungen in den Außenberufen“ hätten zu steigender Arbeitslosigkeit geführt.

Unterbeschäftigung lag bei 23.733 Person in Gelsenkirchen

Auch die Zahl der jüngeren Arbeitslosen ist gestiegen. Im Januar waren 1677 junge Frauen und Männer unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet (+125). Das waren 264 mehr als im Januar vor einem Jahr.

Die tatsächliche Unterbeschäftigung lag bei 23.733 Personen, 587 mehr als im Januar und 866 mehr als vor Jahresfrist. Eingerechnet werden hier alle Gelsenkirchener, die zum Beispiel wegen der Teilnahme an Qualifizierungs-, Trainings- oder Beschäftigungsmaßnahmen oder vorruhestandsähnlicher Regelungen nicht als arbeitslos gezählt werden.

Unternehmen meldeten 411 freie Stellen

Unternehmen meldeten insgesamt 411 neue freie Stellen. Das waren genauso viele wie im Vormonat und 15 weniger als im Januar des vergangenen Jahres. Nachfrage zeigten weiterhin der Berufsbereich Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung, gefolgt von Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit, aber auch das Gesundheits- und Sozialwesen. Den aktuellen Bestand an offenen Stellen gibt die Agentur unverändert mit 1548 an.