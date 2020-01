Gelsenkirchen-Buer. Eine Reklametafel in Buer hat die Bezirksvertretung Nord beschäftigt. Die Stadt hat das Werbemittel ohne Zustimmung der Politiker aufgestellt.

Gelsenkirchener Politik streitet über Werbetafel in Buer

Ab März wird es bunt an der Ecke Brinkgartenstraße/De-la-Chevallerie-Straße. Dann geht die Werbetafel der Firma Stroer in den Probebetrieb. „Von 6 bis 24 Uhr werden digitale Bilder über die Tafel laufen“, erläuterte Markus Schwardtmann, Leiter des Referats Öffentlichkeitsarbeit bei der Stadt Gelsenkirchen, am Donnerstagnachmittag in der Bezirksvertretung Nord. Auf Antrag von SPD und FDP musste Schwardtmann vor dem politischen Gremium erläutern, auf welcher rechtlichen Basis die Verwaltung den Bau der Werbetafel ohne Zustimmung von Politik und Anwohnern genehmigt hat.

Es sei ein normales Geschäft der Verwaltung, erklärte Schwardtmann. Die Firma Stroer habe sich die Plätze ausgesucht. Verhindert habe die Verwaltung große Werbetafeln an der Adenauerallee und am Busbahnhof in Buer. Insgesamt werden im gesamten Stadtgebiet fünf Tafeln aufgestellt, drei im Süden und zwei im Norden. Auf der Bahnhofstraße sollen zudem zehn kleinere Werbetafeln errichtet werden.

Tafel kann für Bürgerinformation genutzt werden

Neben dem finanziellen Vorteil – konkrete Zahlen wollte Schwarzmann öffentlich nicht benennen –, habe die Stadt die Möglichkeit, die Tafeln auch für Bürgerinformationen zu nutzen. Im Krisenfall könnte die Verwaltung die Werbung komplett abschalten und die Tafeln einsetzen, um Umleitungen oder nicht passierbare Straßen aufzuzeigen.

Beschwichtigen konnte er die Politiker nicht. Die fehlende Information wurde von allen Parteien – bis auf die CDU – bemängelt. Rita Schröder (SPD) fragte: „Wie wirkt das auf die Bürger, wenn die Politik eine solche Entscheidung übergestülpt bekommt?“ Die Anwohner hatte Anne Schürmann (FDP) im Blick und wollte wissen: „Haben Sie Kontakt zu den Anwohnern aufgenommen?“ – „Die werden in die Hände klatschen, wenn sie von früh morgens bis abends erleuchtet werden“, ergänzte Dominik Schneider, Fraktionschef der SPD im Stadtnorden. Anne Schürmann erinnerte daran, dass eine Spielhalle in der Vergangenheit an der Stelle ihre beleuchtete Außenwerbung wieder abbauen musste.

Frage nach Plakatierungsverbot

Zur Spielhalle konnte Karin Göring, Mitarbeiterin im Referat Verkehrssicherheit, nichts sagen. Zum Thema Verkehrssicherheit blieb die Verwaltung widersprüchlich. Göring sah keine Gefahr für Passanten und Autofahrer. Das hohe Verkehrsaufkommen auf der De-la-Chevallerie-Straße sei kein Argument. Im Gegenteil: Untersuchungen hätten ergeben, dass Autofahrer sich innerstädtisch von Reklame kaum ablenken ließen, erklärte Göring. Warum Stroer dann aber nicht die alte Reklametafel auf Bahnhof Buer-Nord durch eine neue digitale ersetzt hat, wusste die Verwaltung nicht zu beantworten.

Auch die Frage Schneiders, ob das generelle Plakatierungsverbot im Kreuzungsbereich, das in der Stadt Gelsenkirchen gelte, jetzt aufgehoben sei, blieb unbeantwortet. „Ihnen fehlt Fingerspitzengefühl“, beendete Karl Henke (Bündnis 90/ Die Grünen) die Diskussion. Und Anne Schürmann ergänzte: „Der Standort ist nicht hinnehmbar.“

Lob für Fortschritte im Stadtteilpark Hassel

Begeisterungsbekundungen und Lob verteilten die Politiker aller Parteien aber auch in Richtung Verwaltung. „Es ist das reinste Freudenhaus hier“, merkte Karl Henke (Bündnis 90/Die Grünen) schmunzelnd an. Ein zufriedenes Lächeln zauberte Uwe Neukirchen von der Bauleitplanung ins Gesicht der Bezirksverordneten, als er über das Erreichte und die neuen Planungen für den Stadtteilpark Hassel und die neue Zeche Westerholt berichtete.

Im Stadtteilpark Hassel schreiten die Arbeiten voran. Am 9. Mai soll Eröffnung gefeiert werden (Archivbild). Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Voraussichtlich am Samstag, 9. Mai, soll der Stadtteilpark offiziell eröffnet werden. Fast alle Eingänge seien fertig, die beiden Hügel barrierefrei zu erklimmen, der See sei angelegt und ein Großteil der Wege asphaltiert. Mit dem Bau der Scateranlage soll noch in diesem Herbst begonnen werden.

Planungen für Wohngebiet sind noch offen

Offen sei die Planung für das neue Wohngebiet nördlich der Marler Straße, das an den Park angrenzt. Hier sollen Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern, Eigentumswohnungen sowie Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen. „Die Nachfrage für die etwa 70 Wohneinheiten ist groß“, erläuterte Neukirchen.

Ein neuer Verfügungsfonds für Gewerbetreibende, Unternehmen, Immobilieneigentümer und private Akteure, der mit 20.000 Euro pro Jahr bestückt wird, soll unter anderem dazu beitragen, das Stadtbild in Hassel, Westerholt und Bertlich zu verschönern. Vertreter der lokalen Wirtschaft, der Städte, IHK, Bezirksvertretungen und Gebietsbeirat werden über die Geldvergabe entscheiden. Bedingung dabei: Die Antragsteller müssen die Hälfte des Geldes selber aufbringen. Die Vertreter der Bezirksvertretung Nord stimmten der Einrichtung des Fonds zu. Am 13. Februar muss jetzt der Rat sein Okay geben.

Ähnlich steht es um die lange geplante Gründung einer Entwicklungsgesellschaft für das Gebiet der Zeche Westerholt. Stimmen der Rat in Gelsenkirchen und Herten im Februar der Gründung zu, kann es in die konkrete Umsetzung des 2015 beschlossenen Masterplans und die daraus resultierende Vermarktung der Fläche gehen. „Ich bin begeistert, mit welchem Enthusiasmus dort gearbeitet wird“, erklärte Bezirksbürgermeister Thomas Klasmann (SPD).

