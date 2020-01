Gelsenkirchener Stadtempfang: Ein Abend für das Wir-Gefühl

Stadion oder Stadtempfang, Bundesliga oder bunter Abend voller Botschaften? Für manche Schalke Fans war es Freitag geradezu eine Gewissensentscheidung, den Tribünenplatz mit dem Theatersitz zu tauschen. Im Musiktheater im Revier zelebrierte die Stadt Gelsenkirchen ihren Neujahrsempfang mit der gewohnt unterhaltsamen Mischung aus Talk und Kabarett, mit Musikeinlagen, Häppchen für zwischendurch und Raum für Gespräche. Es war ein Abend unter besonderen Vorzeichen im (Kneipen)-Bühnenbild der komischen Oper „Orlando Paladino“, die Sonntag Premiere feiert.

Ein Statement für die Heimatstadt Gelsenkirchen

Rund 800 Gäste folgten der Einladung. Viele blieben bis zum späten Abend im Musiktheater. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Es war sicher auch ein besonderer Abend für Frank Baranowski, der am Ende seiner Rede stehende Ovationen und Bravorufen erlebte. Zum letzten Mal begrüßte er in seiner Funktion als Oberbürgermeister die lange Reihe der Gäste. Rund 1600 Einladungen wurden verschickt, über 800 wurden angenommen – mehr als in den vergangenen Jahren. Für Baranowski waren die Zusagen auch „ein Statement zugunsten ihrer Heimatstadt“. Und auch die Schalke-Fans wurden bedient: Im Foyer lief die Übertragung vom Liga-Kracher gegen Gladbach.

Musikalisches Zwischenspiel der MiR-Backstage-Talente

Matthias Bongard, Radio- und TV-Journalist, übernahm wieder gewohnt souverän und launig die Moderation, Fußballschmäh inklusive. Für das musikalische Zwischenspiel sorgten sexy-frivol und durchaus stimmgewaltig MiR-Backstagetalente, die sonst ein Job hinter den Kulissen vereint. Die 15-köpfige Dance Company des Hauses zeigte poetisch-kraftvoll einen Part aus der nächsten Produktion: Momo. Dort geht es um gestohlene Zeit. Der Abend kannte nur Gewinner, auch beim kabarettistischen Nachschlag, serviert von Christoph Sieber, der mit Worten und Werten jonglierte und der kollektiven Lust am Scheitern spielte. Soweit alles wie gewohnt. Wäre da nicht der OB im Abschiedsmodus.

Die „Backstage Talents" des MiR sorgten sexy-frivol für ein musikalisches Zwischenspiel im Großen Haus und bekamen ebenso wie die Dance Company viel Beifall. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

2020, so Baranowski, werde sich das Leben der Gelsenkirchener, werde sich auch sein Leben in einer Welt verändern, deren „Zukunft in unseren Händen liegt“. Es war ein nachdenkliche, mahnende, auch fordernde Rede, die Baranowski hielt, die in Teilen auch wie ein Vermächtnis wirkte – die sich vor allem um Demokratie, Werte und Teilhabe, um Gemeinsamkeit und Gemeinschaft, um Bürgerengagement, um den oft so verqueren Binnenblick auf Gelsenkirchen und die Außenwirkung der Stadt drehte. Und um Aufmerksamkeit, Neugier und Rückgrat, das Auf- und Einstehen gegen rechte Kräfte, um den guten Umgang miteinander und die Fähigkeiten, notwendige Kompromisse zu finden – und die dafür nötige Geduld aufzubringen.

Dass die Ausführungen eine persönliche Note bekamen, versteht sich nach 16 Jahren Amtszeit: Es gehöre zur Demokratie, „dass sie von Menschen gemacht wird, von Menschen mit ihren jeweiligen Eigenarten und Handschriften, Stärken und Schwächen. Und dabei gilt immer: Die handelnden Personen wechseln, die Demokratie bleibt“, so Baranowski, der sich – hier mit belegter Stimme – bei vielen dieser „handelnden“ Gelsenkirchener für ihren Einsatz im Dienste der Stadt bedankte. Dass es ihm schwergefallen sei, nicht noch einmal für „dieses so schöne, besonderer Amt“ des Oberbürgermeisters zu kandidieren, gestand der OB erneut. „Ich war noch lange nicht fertig mit diesem Amt und meiner Stadt – und ich werde es so bald wohl auch nicht sein. Sie dürfen sicher sein, denn ich habe bisher stets mein Wort gehalten: Das werde ich auch bis zum 31. Oktober dieses Jahres genauso weiterhalten.“

Dank für die handelnden Personen

Talk über Gelsenkirchen: Nabil Ghobrial, Leherin Katharina Menne und Moderator Matthias Bongard (v.l.) auf der Bühne des Großen Hauses im Musiktheater (MiR) in Gelsenkirchen. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Der Fokus richtete sich bei diesem Empfang ganz aufs Lokale, auf Gelsenkirchen. „Weil es unsere Stadt ist“ – der Spruch lieferte, wie bei den gezielten Aktionen und Strategien für mehr Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit in der Stadt, das Leitmotiv für den Abend und die Twitter-Wand über der Bühne, die von den Gästen mit Tweets beschickt wurde. Im Mittelpunkt standen dabei die Menschen, die sich, so der OB, „nicht von Berufs oder Amts wegen auszeichnen, sondern durch ihren persönlichen Beitrag, durch ihren ganz und gar freiwilligen Beitrag zu unserem Zusammenleben“.

Einspielfilme von Frank Bürgin

Der Gelsenkirchener Filmemacher Frank Bürgin stellte diese „Alltagsexperten“ in kurzen, sehenswerten Einspielern vor. Die Liste der Vorgestellten war lang: Unter ihnen Amevida-Chef Matthias Eickhoff, der sein Unternehmen in Schalke ansiedelte. Oder Norbert Labatzki und Petra Bec, die das „Straßenfeuer“ und „Warm durch die Nacht“ als Hilfe für Obdachlose entfachten. Oder Olivier Kruschinski, den seit einer Dekade das Wohl und Wehe der „Schalker Meile“ umtreibt. Matthias Bongard hinterfragte den persönlichen Antrieb, die Motivation von Akteuren, die Bildung gegen Wohnen in Ückendorf bieten oder Softwarelösungen in einem Start-up. Am Kneipentisch saß auch Nabil Ghobrial, ein wahres Sprachtalent. Der Ägypter unterrichtet Arabisch an der VHS, schrieb für seine Schüler eine Lernfibel und ist angehender Busfahrer. In Gelsenkirchen ist er durch Zufall gelandet. „Die Stadt hat mich ausgesucht“, sagt er und machte seiner neuen Heimat ein großes Kompliment. Hier, so der 32-Jährige, fühlten er und seine Familie sich „sicher und respektiert.“

