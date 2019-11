Lebendiger Adventskalender stimmt auf Weihnachten ein

Gelsenkirchen-Buer. Advent in der Trinitatis-Gemeinde Buer: An jedem Tag gibt es draußen vor einem anderen geschmückten Fenster eine kleine Andacht mit Musik.

Einen Adventskalender der besinnlichen Art gestalten auch in diesem Jahr wieder Mitglieder der Evangelischen Trinitatis Gemeinde Buer. „Fast an jedem Tag sind um 18 Uhr die Menschen an einem anderen Ort im öffentlichem Raum, draußen vor der Türe der Gastgeber, um eine Viertelstunde innezuhalten“, erklärt Pfarrerin Karla Wessel.

Dabei sind die Schwerpunkte der Gastgeber ganz unterschiedlich. Denn sie haben es alleine in der Hand, wie die Zusammenkunft gestaltet wird. Mal ist ein Kindergarten Ausrichter oder eine Nachbarschaftsgemeinschaft, mal ein Seniorenzentrum. Auch einzelne Personen oder Familien machen beim lebendigen Kalender mit.

„Die Gemeindemitglieder melden sich vor dem Advent und überlegen, wer an welchem Tag ein Türchen öffnet“, erzählt Karla Wessel. Dabei macht nicht jeder in jedem Jahr mit. Aber es werden immer genügend Menschen gefunden, die sich beteiligen. Oft sind die Rollladen vor einem Fenster runtergelassen, bis die Adventsgemeinde vor der Türe steht. Dann werden die Rollladen hochgezogen und es erscheint ein weihnachtlich geschmücktes Fenster.

Seit zehn Jahren öffnen sich die Fenster

Manchmal ist es von Kindern ganz liebevoll mit Sternchen und bunten Bildern gestaltet. Immer dabei sind Kerzen, Liederbücher und musikalische Begleitung. Zum Beispiel Musiker, die Trompete oder Posaune spielen, manchmal wird auch A-capella gesungen. „Es gibt immer einen kleinen liturgischen Ablauf, oft werden eigene Texte vorgelesen, danach gibt es etwas zu knabbern und zu trinken“, erklärt die Pfarrerin. Bereits seit über zehn Jahren existiert diese Art von lebendigem Adventskalender und immer wieder finden sich Menschen, die gerne dabei mitmachen.

Natürlich kann sich jeder der kleinen Feier in der Öffentlichkeit anschließen. Im Internet findet man die Termine zu den einzelnen Veranstaltungen vor den adventlich geschmückten Fenstern von Häusern der Gemeinde unter Trinitatis-Buer.de. Da gibt es einen Link zu dem lebendigen Adventskalender, so dass Interessierte an jedem Tag einen kleinen Spaziergang durch die erleuchteten Straßen mitmachen können und sich mit einer kleinen Andacht jeden Tag ein bisschen mehr auf Weihnachten einstimmen können.