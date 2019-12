Musikalischer Jahresabschluss mit Trompeten in St. Urbanus

Es ist eine gute Tradition, dass mehrere Polsumer Akteure immer wieder zwischen den Jahren gemeinsam ein großes Weihnachtskonzert veranstalten. Jenes steht in diesem Jahr unter dem Titel „Transeamus“ und erinnert somit an den Entschluss der Hirten, nach Bethlehem zu gehen. Neben dem MGV Cäcilia 1853 Polsum unter der Leitung von Ralph Edelhoff als diesjährigem Ausrichter wirken der Chor „Polsum inTakt“ unter der Leitung von René Lankeit und Pfarrer Heiner Innig mit. Das Konzert findet Sonntag, 29. Dezember, um 17 Uhr in der Kirche St. Bartholomäus statt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird jedoch gebeten, die je zur Hälfte für die „Aktion Lichtblicke e. V.“ sowie zur Förderung der Chorarbeit der beiden Chöre bestimmt ist.

Musikalischer Jahresschluss

Zwar nicht mit Pauken, aber doch immerhin mit Trompeten wird das Jahr in der Propsteikirche St. Urbanus musikalisch verabschiedet. Im Rahmen der Jahresabschlussmesse erklingt hier festliche Orgel- und Trompetenmusik. Der Propsteichor bereichert die Messe zudem mit festlicher, weihnachtlicher Chormusik. Los geht es um 17 Uhr im Gotteshaus am Urbanus-Kirchplatz. Eintritt: frei.

Prosit Neujahr!

Wer ausgelassen ins neue Jahr tanzen und feiern will, der ist in der „Alten Hütte“ richtig. Wo es andernorts gediegen zugeht, kann man es hier richtig krachen lassen – quasi um die Wette mit dem großen Outdoor-Feuerwerk, mit dem der „Tanz- und Nachtclub“ um Mitternacht aufwartet. Zudem gibt’s einen musikalischen Jahresrückblick mit den schönsten Hits aus 2019 und eine passende Dekoration. Gefeiert wird an Silvester, Dienstag, 31. Dezember, ab 21 Uhr an der Middelicher Straße 187.

Museumsferien

Wer mitunter darüber nachdachte, seinen Neujahrsspaziergang im Kunstmuseum zu absolvieren und somit Bewegung und Kulturgenuss zu vereinen, dem sei gesagt, das Haus hat geschlossen. Seit Weihnachten und bis einschließlich Neujahr, Mittwoch, 2. Januar, ist das Museum in Ferien. Ab Donnerstag, 2. Januar, ist das Haus an der Horster Straße 5-7 wieder regulär geöffnet, also dienstags bis sonntags in der Zeit von 11 bis 18 Uhr.