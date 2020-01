Nach OB-Besuch in Hassel: Das hat sich im Stadtteil getan

Bei einem Spaziergang durch Hassel im vergangenen August kam Oberbürgermeister Frank Baranowski mit den Menschen vor Ort ins Gespräch. Mit Stift und Block notierte er sich akribisch alle geäußerten Verbesserungsvorschläge für den Stadtteil. Kritik gab es unter anderem an der Verkehrssituation vor der Kita an der Mühlenstraße, aber auch am Spielplatz an der Velsenstraße. Inzwischen ist die Verwaltung tätig geworden, die ersten Wünsche der Bürger sind umgesetzt. Ein Überblick.

Neue Küchen für die Kita

Die damalige Leiterin der Kindertagesstätte an der Mühlenstraße 112 äußerte beim Besuch des Oberbürgermeisters den Wunsch nach vier neuen Kinderküchen. Ein Antrag, der bereits im November 2018 bei der Stadtverwaltung gestellt, aber noch nicht umgesetzt worden war.

Gelsenkirchens Oberbürgermeister Frank Baranowski (rechts) beim Ortsbesuch in Hassel im vergangenen August. Er sprach dabei unter anderem mit Reinhard Ostermann, dem Ortsvereinsvorsitzenden (links). Foto: Olaf Ziegler / Funke Foto Services GmbH

Wie der Zufall es wollte, war nur einen Tag vor dem Rundgang ein entsprechender Auftrag an eine Tischlerfirma erteilt worden, wie Stadtsprecher Oliver Schäfer auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte. Zwei Tage später waren Handwerker vor Ort, um die Räumlichkeiten auszumessen. Seit Oktober können die Kinder wieder kochen und backen.

Schäfer betont, dass so „Planungen, Begehung und Ergänzung durch den Arbeitsschutz, das vorgeschriebene Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, die fachtechnische Prüfung und Zustimmung der Rechnungsprüfung“ kein Jahr gedauert hätten – für ihn ein Zeichen, „dass der OB eine funktionierende Verwaltung hat“.

Raserproblematik auf der Mühlenstraße

Und Schäfer nennt gleich das nächste: Trotz Tempo 30 traten laut Anwohnern und Kita-Mitarbeitern viele Autofahrer auf der Mühlenstraße das Gaspedal zu weit durch. Baranowski schlug deshalb vor, dass die Stadt an der Stelle häufiger blitzt. Eine gute Idee, befanden die Anwesenden im August.

Tatsächlich war das Problem bereits bekannt, wie Schäfer erklärt. „Ende 2018 wurde eine Langzeitmessung durchgeführt.“ Damals fuhren ganz 54 Prozent aller Fahrzeuge zu schnell. Als Reaktion darauf hat die Stadt im vergangenen Jahr 112 Mal an der Mühlenstraße geblitzt und insgesamt 1216 Temposünder überführt, 323 davon direkt vor der Kita. Und die Maßnahme zeigt Wirkung: Wie der Stadtsprecher berichtet, waren bei den Kontrollen im Laufe des Jahres 2019 nur noch in 8,8 Prozent der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Bushaltestelle Uhlenbrockstraße

Direkt vor dem Kindergarten ist die Haltestelle Uhlenbrockstraße der Linie 211 und immer, wenn dort ein Bus hält, staut sich der Verkehr dahinter. Eine Verkehrsinsel soll Autofahrer davon abhalten, dort zu überholen. Anwohner beobachteten allerdings, dass viele Busfahrer an der Haltestelle nicht nur kurz Fahrgäste einsteigen lassen, sondern länger dort stehen. „Der ist hier ganz oft zu früh“, sagte Meinolf Wegener. Die Folge: Ungeduldige Fahrer überholen die Fahrzeuge illegal links an der Verkehrsinsel vorbei.

Auch um dieses Problem hat sich die Verwaltung inzwischen gekümmert: Das Referat Verkehr hat Kontakt mit der Vestischen aufgenommen. Die Fahrer haben nun die Anweisung, an der Haltestelle „Bergwerk Bergmannsglück“ zu halten, wenn sie früh dran sind. Wie Reinhard Ostermann, Vorsitzender des SPD-Ortsverbands Hassel-Süd, beobachtet hat, reicht das jedoch nicht aus. „Es wird trotzdem noch überholt und die Kurve nicht gekriegt“, sagt er. Schäfer sagt, dass dieser Hinweis mit der Bitte, den Bereich verstärkt zu kontrollieren, bereits an die Polizei weitergeleitet worden sei.

Spielplatz Velsenstraße

Die Steine des Anstoßes auf dem Spielplatz Velsenstraße: Spielplatzpate Uwe Tonkel sieht in ihnen ein Verletzungsrisiko, die Stadt eine Balanciermöglichkeit für die Kinder. Fest steht: Der TÜV hat die Randsteine abgenommen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Kritik am neu gestalteten Spielplatz an der Velsenstraße kam im August von Spielplatzpate Uwe Tonkel. Für ihn stellten die neu gesetzten, unterschiedlich hohen Randsteine ein Verletzungsrisiko für Kinder dar. „Die Randsteine zum Sandbereich entsprechen den vorgeschriebenen Normen und sind sicherheitstechnisch unbedenklich“, hält Schäfer dagegen. Sie seien als Kletter- und Balanciermöglichkeit gedacht, eine Unfallgefahr wegen der geringen Fallhöhe nicht gegeben.

Auch Tonkels Wunsch nach besserer Beleuchtung wird sich wohl nicht erfüllen. Schäfer weist darauf hin, dass Spielplätze ohnehin nur bis 20 Uhr beziehungsweise Einbruch der Dunkelheit genutzt werden dürfen. Außerdem befänden sich entlang der Straße Laternen, so dass die Grünfläche im Dunkeln einfach umgangen werden könne. Trotzdem habe die Stadt die Situation vor Ort weiter im Blick: Der Kommunale Ordnungsdienst habe nach dem Ortstermin mehrfach kontrolliert, ob der Spielplatz bestimmungswidrig von Jugendlichen genutzt oder vermüllt werde. Beides war nicht der Fall.

Müllproblematik im Uhlenbrockwäldchen

Beim Rundgang konnte nicht final geklärt werden, ob es ein Müllproblem am Haus Velsenstraße 4 und im angrenzenden Uhlenbrockwäldchen gibt. Tatsächlich gab es 2019 laut Gelsendienste für das Haus sieben Meldungen. Nachdem die Stadttochter den Vermieter verpflichtet hat, größere Müllbehälter zu nutzen, habe es keine Beschwerden mehr gegeben. In dem Wäldchen käme es nur vereinzelt zu Müllablagerung: Im vergangenen Jahr wurden eine alte Matratze und ein abgerissener Papierkorb gemeldet.

Ortsverein zieht positive Bilanz

Reinhard Ostermann ist insgesamt sehr zufrieden mit der Aktion. Auch, weil die Menschen im Stadtteil so näher zusammengerückt wären: „Die Resonanz war äußerst positiv. Alle waren sich einig, dass so etwas öfter gemacht werden muss.“ Ein Vorsatz, der im Sommer in die Tat umgesetzt werden soll. Im August ist ein Sommerfest auf dem Spielplatz geplant.