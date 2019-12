Penny-Markt an der Cranger Straße eröffnet im Frühjahr

Der Rewe-Markt an der Cranger Straße 283 in Gelsenkirchen-Erle hat geschlossen. In den Geschäftsräumen wird bald ein Penny-Discounter eröffnen.

Gelsenkirchen-Erle. Penny folgt Rewe und Heimbetreiber Elisabeth Stift ist Vermieter – für das Ladenlokal in Gelsenkirchen-Erle wurde ein Mietvertrag unterzeichnet.

Nicht nur an der Essener Straße in Horst übernimmt Penny die Geschäftsräume eines ehemaligen Rewe-Markts. Auch an der Cranger Straße 283 in Gelsenkirchen-Erle ist der Discounter Nachmieter des Vollsortimenters. Das ist nun vertraglich besiegelt. Eröffnung des Markts unter neuem Logo soll im Frühjahr 2020 sein, wie die Elisabeth-Stift GmbH als Vermieter der Geschäftsräume mitteilt.