Gelsenkirchen-Buer. In Gelsenkirchen-Buer hat ein Mann versucht, Uhren aus einem Juweliergeschäft zu rauben. Er flüchtete jedoch ohne Beute. Die Polizei sucht ihn.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Überfall auf Juwelier abgebrochen: Räuber flieht ohne Beute

Nach einem versuchten Raub in einem Juweliergeschäft an der Blindestraße in Buer am Freitag, 22. November, sucht die Polizei den flüchtigen Täter.

Der Unbekannte hielt sich gegen 17.50 Uhr in den Geschäftsräumen auf und ließ sich Uhren zeigen. Plötzlich holte er eine schwarze Pistole hervor und bedrohte eine Angestellte. Der Räuber forderte sie auf, Uhren in seinen Rucksack zu legen. Kurze Zeit später rückte er von seinem Vorhaben ab, verließ den Juwelierladen ohne Beute und flüchtete zu Fuß in Richtung Marientor. Der Täter bekam aus nicht näher bekannten Gründen offenbar Angst.

Der Gesuchte ist etwa 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, sieht südländisch aus und hat ein rundes Gesicht sowie einen Bauchansatz. Er wirkte gepflegt. Seine Haare waren dunkel und er trug eine Kappe mit einem Schriftzug. Bekleidet war der Mann mit einem dunkelblauen Anorak mit Pelzkragen und einer dunkelblauen Jeans. Er hatte einen schwarzen Rucksack mit weißen oder gelben Applikationen dabei.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8110 (Kriminalkommissariat 21) oder -8240 (Kriminalwache) entgegen.