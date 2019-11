Danny & The Chicks stehen am Wochenende auf Hof Holz auf der Bühne.

Kultur in Buer Weihnachtlich, festlich, musikalisch: Das Wochenende in Buer

Gleich mehrere Adventskonzerte stehen am Wochenende in Buer auf den Programm. Außerdem gibt’s Theater. Unsere Veranstaltungstipps.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtlich, festlich, musikalisch: Das Wochenende in Buer

Krimi-Lesung

Gisa Pauly wird in der Stadtbibliothek aus „Sturmflut“ lesen. Foto: Gerd Hermann / FFS FUNKE Foto Services

Einen spannenden Start ins Wochenende bietet Gisa Pauly Bueranern in der Stadtbibliothek. Hier liest die Autorin aus ihrem aktuellen Krimi „Sturmflut“. Im Mittelpunkt stehen der Hauptkommissar Erik Wolf und seine Schwiegermutter „Mamma Carlotta“ – ein Gespann, das diese literarische Sylt-Reise nicht nur spannend, sondern auch humorvoll gestaltet. Die Lesung findet am Freitag, 29. November, um 19 Uhr an der Hochstraße 40-44 statt. Der Eintritt kostet 8 Euro.

Music-Night

Schüler von „Kai’s Rock & Pop School“ gestalten musikalisch einen ganzen Abend, das Winterfest der Musikschule. Das Spannende daran: Die Gäste erwartet ein buntes Programm mit ganz verschiedenen Darbietungen, mit musikalischen Freunden, die sich einbringen und mit jungen Musikern mit Freude am Spiel. Los geht es am Samstag, 30. November, um 19.30 Uhr im Café 42 an der Berstraße 7a. Eintritt: frei.

Vintage in Concert

Eine stimmungsvolle Zeitreise steht auf dem Programm, wenn „Danny & The Chicks“ einmal mehr ein weihnachtliches Konzert auf dem Hof Holz geben. Die Combo bietet Musik und Flair der 50er und 60er Jahre, die sie hier mit Weihnachten zusammenbringen. Konzertbeginn ist Samstag, 30. November, um 19 Uhr an der Braukämperstraße 80. Eintritt: 15 Euro.

Geburtstagskonzert

Der Männerchors Frohsinn feiert sein 110-jähriges Bestehen mit einem Konzert. Foto: Thomas Schmidtke / FUNKE Foto Services

Der Männerchor Frohsinn lädt im 110. Jahr seines Bestehens zum Weihnachtskonzert ein. Damit feiern die Sänger zum einen ihren Geburtstag, zum anderen begehen sie feierlich die Vorweihnachtszeit – mit stimmungsvollen Stücken, versteht sich. Los geht es am Sonntag, 1. Dezember, um 15 Uhr in der Paul-Gerhardt-Kirche, Industriestraße 38. Eintritt: 12 Euro. Karten: 0209-582867.

Adventskonzert

„Gloria“, so ist das Konzert des Städtischen Musikvereins überschrieben. Zum 1. Advent bietet das Chorkonzert festliche Klänge, Werke von Antonio Vivaldi, von Felix Mendelssohn-Bartholdy, vom zeitgenössischen Meister geistlicher Musik, John Rutter, und dazu adventliche Lieder zum Mitsingen. Los geht es am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr in der Kirche St. Mariä Himmelfahrt, Erlestraße 13. Eintritt: frei.

Taschenlampenführung

In der Dunkelheit, das spürt man in diesen Tagen deutlich, sieht alles irgendwie anders aus. Das weiß auch der Förderverein Schloss Horst und lädt zur Taschenlampenführung ein. Nur mit dem Licht in der Hand erfahren kleine Besucher ab sechs Jahren, wie anders so ein Schloss in der Dunkelheit wirkt, wie geheimnisvoll es ist, wenn alle anderen Besucher gegangen sind. Die 60-minütige Tour findet Montag, 2. Dezember, um 18 Uhr an der Turfstraße 21 statt. Eintritt: 5 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0209-1696163.

Theater für Kinder

Eine kindgerechte Mischung aus Schauspiel und Puppentheater bietet das „Sonswas-Theater“ kleinen Zuschauern ab vier Jahren. Dabei erzählen die Akteure die Geschichte der „Weihnachtsdiebe“, ein heiteres wie tiefgründiges Stück für die Vorweihnachtszeit. Am Dienstag, 3. Dezember, gibt es zwei Aufführungen auf dem Hof Holz, Braukämperstraße 80. Die erste beginnt um 11 Uhr, die zweite um 16 Uhr. Eintritt: 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder.