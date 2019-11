Weihnachtsmarkt Buer startet mit Zufahrtssperren

Für die einen startet er vor Totensonntag und damit ein paar Tage zu früh – die anderen können ihn kaum erwarten: den Weihnachtsmarkt in Buer. Fakt ist: Am Donnerstag, 21. November, wird er auf der oberen Hochstraße feierlich eröffnet. Und wie es Tradition ist rund um den Goldberg, warten neben den Verkaufsständen wieder besondere Attraktionen auf die Besucher.

Buerscher Weihnachtsmarkt mit Neuerungen wegen Terrorabwehr

Allerdings nötigt die Terrorabwehr der Werbegemeinschaft einige Neuerungen auf: Durch die Zufahrtssperren am Eingang zur Fußgängerzone bleibt nicht genügend Raum für das Riesenrad. Das Kinderkarussell musste auch seinen Platz räumen – zur Ecke Hoch-/Springestraße, wo es prompt für Ärger sorgt.

Lederwaren, Leuchtschmuck, Schals, Mützen, Spielzeug, Kleidung, Kräuterbonbons, Schmuck, Adventsgestecke und Dekorationen, dazu Imbiss- und Getränkestände: Der Weihnachtsmarkt 2019 der Werbegemeinschaft Buer wartet mit 24 Ständen auf, die bis Montag, 23. Dezember, zum Bummel auf der Hochstraße einladen. „Wir sind froh, dass es gelungen ist, wieder so viele Händler für den 31-tägigen Markt gewonnen zu haben. Die Bueraner können froh sein, dass sie noch eine so aktive Werbegemeinschaft haben“, erklärte Martin Semerad von der Agentur Cooltour in Bochum, die mit der Durchführung des Markts beauftragt ist.

Kinder stimmen bei Eröffnung mit Tänzen, Liedern und Gedichten auf das Fest ein

Bei einer Tasse Glühwein können sich verfrorene Weihnachtsmarkt-Bummler – hier Tanja Wolf (l.) und Michaela Felchner aus Gelsenkirchen – an einem der vielen Imbiss- und Getränkestände in Gelsenkirchen-Buer aufwärmen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Für eine besondere Belebung Buers sollen verschiedene Highlights sorgen: Bei der Eröffnung am 21. November, 17 Uhr, stimmen Mädchen und Jungen aus verschiedenen Kitas mit Tänzen, Liedern und Gedichten auf das Fest ein. Einen Tag später, am Freitag, 22. November, 18 bis 20 Uhr, ist das Knappenquartett in Bergmannstracht mit weihnachtlicher Blasmusik auf der Hochstraße unterwegs. Auch am Samstag, 7. Dezember, 12 bis 15 Uhr, sorgt es wieder für Stimmung.

Gelsenkirchen-Buer Stadt: Deko mit Tannen war nicht genehmigt Die Zufahrtssperren zur Terrorabwehr werden möglicherweise mit Warnbaken oder Absperrgittern versehen, um die Stolpergefahr im Dunkeln auszuschließen. Dies teilte Stadtsprecher Schäfer auf Anfrage mit. Hintergrund: Die rot markierten Bügel auf dem Boden könnten bei schlechten Sichtverhältnissen nicht rechtzeitig gesehen werden. Die Dekoration der Sperren mit (den inzwischen gestohlenen) Weihnachtsbäumen durch die Werbegemeinschaft Buer war, so die Stadt, nicht genehmigt. Mit den Akteuren soll nun eine etwas schlichtere Deko erörtert werden, die die Sichtachse von Bussen und Straßenbahnen nicht so einschränke wie die Nordmanntannen. Schäfer: „Sicherheit geht vor.“

Am Dienstag, 27. November, schmücken Kinder der Kita Niefeldstraße die Weihnachtsbäume auf der Hochstraße mit selbstgebasteltem Schmuck. (Nicht nur) sie können sich am Donnerstag, 5. Dezember, 14 Uhr, vom Nikolaus dafür mit Stutenkerlen belohnen lassen: Der heilige Mann zieht in einer Pferdekutsche vom Goldbergplatz bis zur Kirche St. Urbanus. Dass die Kinder-Eisenbahn am Springemarkt fehlt, begründet Semerad mit einer Entscheidung des Betreibers. Er sei mit den Einnahmen 2018 nicht so zufrieden gewesen.

Ein Licht aus Buer für die Welt

Stimmungsvoll beleuchtet war der Weihnachtsmarkt in Buer 2018 – und wird es auch in diesem Jahr sein. Die Werbegemeinschaft setzt wieder auf einen Mix aus zahlreichen Verkaufs-, Imbiss- und Getränkeständen sowie Attraktionen für Kinder und musikalischer Unterhaltung. Foto: Werbegemeinschaft Buer

Für zufriedene Kindergesichter dürfte allerdings die Schminkaktion vor dem Café Albring-Rüdel an der Ophofstraße am Samstag, 7. Dezember, 11 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 8. Dezember, 13 bis 18 Uhr, sorgen; der Erlös kommt dem Kinderpalliativzentrum Datteln zu Gute. Am verkaufsoffenen Sonntag am 8. Dezember singt zudem ein Kinderchor von 15 bis 18 Uhr Weihnachtslieder auf der Hoch-/Springestraße. Um 17 Uhr startet dann die traditionelle Aktion „Ein Licht aus Buer für die Welt“: Kita-Kinder versuchen, mit selbst gebastelten Lichtern auf der Domplatte einen Lichterring rund um die St.-Urbanus-Kirche zu bilden. Interessierte Mädchen und Jungen sind herzlich eingeladen, sich spontan daran zu beteiligen.

Der Posaunenchor Resse liefert schließlich am Samstag, 14. Dezember, 11 bis 13 Uhr, einen musikalischen Rahmen für den Weihnachtseinkauf in Buer. Er spielt adventliche Musik auf dem Springemarkt.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt bis Montag, 23. Dezember, täglich von 11 bis mindestens 20 Uhr.