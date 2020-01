Buer. Es startet die Figurentheaterwoche. Und auch sonst nimmt das Jahr Fahrt auf. Was wo los ist in Buer, verrät Kira Schmidt. Ab ins Wochenende!

Wochenendtipps: Urmel im Rittersaal von Schloss Horst

Es ist das letzte Wochenende im Januar, das Jahr nimmt Fahrt auf – auch kulturell und im Stadtnorden.

Fado in der Werkstatt

Gleich zu Beginn steht im Kulturraum „Werkstatt“ Besonderes auf dem Programm: Fado Mediterranico. Zu Gast ist die portugiesische Sängerin „Viviane“. Ihr Konzept: Musik ohne Grenzen. In ihrer Kunst begegnen einander Tradition und Moderne, französischer Chanson, Jazz Manouche, Bossa Nova, lateinamerikanische Musik und, natürlich, Fado. Begleitet wird die Sängerin dabei von To Viegas an der Gitarre. Los geht es am Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr an der Hagenstraße 34. Eintritt: 10 Euro.

Krimi-Dinner in Horst

Wenn eine Geschichte, und sei sie noch so kriminalistisch, im Örtchen Schabernack spielt, dann lässt das tief blicken. Und so verspricht das Krimi-Dinner in historischer Kulisse des Schlosses Horst auf jeden Fall ein vergnüglicher Abend zu werden. Denn an diesem Abend bleibt es nicht bei Wortgefechten. Natürlich geschieht ein Mord, den die Akteure zwischen den vier Gängen unterhaltsam aufklären. Veranstaltungsbeginn ist Freitag, 24. Januar, um 19.30 Uhr an der Turfstraße 21. Eintritt: 85 Euro. Karten und Kontakt: 06151-9800912.

Kunst-Stammtisch

Seit einer Ausstellung der Projektwerkstatt 50+ treffen sich im Kunstkiosk einmal im Monat kreative Menschen zum Senioren-Art-Stammtisch. Dabei tauschen sie sich aus über Kunst und Kultur, lernen Gleichgesinnte kennen, üben sich im Ideenaustausch und erleben die aktuellen Ausstellungen der kleinen Einrichtung. Los geht es am Samstag, 25. Januar, um 17 Uhr am Nordring 33. Eintritt: frei.

Konzert auf der Burg

Mit einem Gastspiel des Violinisten David Filipe und des Akkordeonisten Pavel Efremov setzt sich die Reihe der Kammerkonzerte auf der Burg Lüttinghof fort. Das junge wie ungewöhnliche Instrumentalisten-Duo bietet einen Streifzug durch die Barockwerke von Kompositionen von Christoph Willibald Gluck bis hin zu Johannes Brahms. Konzertbeginn ist am Sonntag, 26. Januar, um 17 Uhr an der Lüttinghofallee 3-5. Eintritt: 20 Euro an der Abendkasse.

Figurentheater im Bonni

Das Bonni ist Bühne für ein Stück, das im Rahmen der „Figuren-Theater-Woche“ gezeigt wird. Die Produktion mit dem spannenden Titel „Bei Vollmond spricht man nicht“ wendet sich an Kinder ab vier Jahren und erzählt von einer Prinzessin, die ganz gut weiß, was sie will, nämlich Abenteuer erleben außerhalb der Schlossmauern. Und so macht sie sich auf, die Welt zu erobern. Vorstellungsbeginn ist Montag, 27. Januar, um 15 Uhr am Eppmannsweg 32. Eintritt: 8 Euro für Erwachsene, 5 Euro für Kinder. Kontakt: 0209-9882282.

Figurentheater im Rittersaal

Im Rittersaal von Schloss Horst wird auch im Rahmen der „Figuren-Theater-Woche“ eine Bühne aufgebaut – für keinen geringeren als das Urmel. Das Stück erzählt die Geschichte, wie das Geschöpf aus dem Ei schlüpft. Aber es bietet mehr: Die Produktion macht aus der bekannten Erzählung ein witziges Musical für junge Menschen ab vier Jahren. Wer das miterleben will, kommt am Mittwoch, 29. Januar, um 10 Uhr an die Turfstraße 21. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Kartenreservierungen sind erforderlich unter 0209 9882282.