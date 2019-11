Zweiter Weihnachtskunstbasar in der Werkstatt in Buer

Hochkarätige Kunst zum Schnäppchenpreis bietet die Galerie Werkstatt an gleich drei Tagen beim Weihnachtskunstbasar in den Räumen an der Hagenstraße 34 an. Nachdem die Premierenveranstaltung im letzten Jahr mit rund 50 Werken zu einem Riesenerfolg geriet, startet nun die zweite Auflage am Samstag, 30. November, von 11 bis 18 Uhr.

80 Arbeiten warten in der Werkstatt auf neue Besitzer

Diesmal warten gleich 80 Arbeiten auf den Podesten und Sockeln in der Galerie auf neue Besitzer. Die Kunst stammt aus der Sammlung der Galerie, aber auch aus Spenden von Künstlern, und wird zu echten Freundschaftspreisen zwischen 30 und 100 Euro angeboten. Der Erlös fließt auch diesmal in die Arbeit des Werkstatt-Vereins.

An den Wänden der Galerie hängt zurzeit noch die wilde Malerei des Recklinghäuser Künstlers Norbert Bücker. Dazwischen Kunst ganz unterschiedlichen Formats, allein das Entdecken der Vielfalt dieser Schätze lohnt. Zahlreiche Originale finden sich darunter, Grafiken, Zeichnungen, Fotografien, mal abstrakt, mal gegenständlich, mal fantastisch und surreal, mal streng geometrisch, fast alles signiert und gerahmt.

Kunstbasar bietet Zeichnungen von Bernd Mauß

Gleich zwei feine, auf wenige Striche reduzierte Zeichnungen des in diesem Jahr verstorbenen Gelsenkirchener Künstlers Bernd Mauß bietet der Kunstbasar. Marion Mauß ist mit zwei Porträtmalereien vertreten. Zwei grafische Raritäten des Gelsenkirchener Malers und Grafikers Siegfried Danguillier (1934-2001) zählen ebenso zu den Angeboten wie Werke von Werkstatt-Mitbegründer Many Szejstecki (1931-2016).

Malerin Heike Feddern zeigt eines ihrer fantastischen, surrealen Bilder, Helmut Lange ist ebenfalls mit malerischen Originalen dabei. Zu den Perlen der Ausstellungen gehören auch Arbeiten des Gladbecker Künstlers Wilhelm Zimolong (1922-1979).

Ob Handzeichnungen von Werner Ryschawy oder Paul Sawitzky, drei großformatige Fotografien von Juliette Meinhövel oder eine originale Tuschezeichnung von Eberhard Bitter, die Bandbreite ist groß, die Qualität hoch. Auf einem Tisch liegen zudem antiquarische Bücher zum Verkauf aus.

Ein Werk kann nur ersteigert werden

Nur eines der zahlreichen angebotenen Werke kann nicht gekauft, sondern ausschließlich ersteigert werden. Es ist eine großformatige Malerei des 1968 geborenen Essener Künstlers Gordan Nikolic. Das Anfangsgebot liegt bei 300 Euro. Mitgesteigert werden kann schriftlich in der Galerie. Mit seinen Vereinsmitgliedern Ralf Kolecki und Bernd Otte ist sich Wolfgang Ullrich sicher: „Wer Interesse hat, sollte schon bei der Eröffnung des Basars dabei sein.“

Termine: Samstag, 30. November, 11 bis 18 Uhr, Sonntag, 1. Dezember, 14 bis 18 Uhr, Samstag, 7. Dezember, 11 bis 14 Uhr.