15-jähriger Gelsenkirchener bei Unfall schwer verletzt

Ein 15-jähriger Gelsenkirchener wurde am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er kollidierte mit seinem Zweirad mit einem anderen Auto.

Gelsenkirchen-Rotthausen. Ein 15-Jähriger hat sich sich bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Auf seinem Zweirad fahrend stieß er mit einem Auto zusammen.

Folgenschwerer Zusammenstoß: Bei einem Unfall auf der Achternbergstraße in Rotthausen hat sich ein 15-jähriger Kleinkraftrad-Fahrer am Mittwochabend, 26. August, schwer verletzt. Der junge Gelsenkirchener sei gegen 21.20 Uhr mit seinem Zweirad vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr gefahren, berichtet die Polizei.

Rettungswagen brachte den 15-Jährigen in ein Krankenhaus

Hierbei ist er mit dem Seat einer 21-Jährigen zusammengestoßen. Die Gelsenkirchenerin war in Richtung Essen unterwegs. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Achternbergstraße voll gesperrt.

Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen lesen Sie hier.