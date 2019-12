32 Künstler aus allen Erdteilen

Der Gelsenkirchener Weihnachtscircus war einst der erste seiner Art in der Region. Vor 23 Jahren rief die Familie Probst das Erfolgskonzept ins Leben. Mittlerweile hat die Zirkusfamilie einen zweiten Weihnachtszirkus in Krefeld.

In Gelsenkirchen dürfen sich Besucher auf ein internationales Programm freuen. Die insgesamt 32 Künstler reisen aus allen Erdteilen an.

Premiere ist am Mittwoch, 18. Dezember. Tickets gibt es im WAZ-Leserladen an der Ahstraße 12 und an der Zirkuskasse im Revierpark Nienhausen.