Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen: BP gehört mit seinen Raffineriebetrieben zu den nationalen und lokalen Schwergewichten in Gelsenkirchen. 2021 werden dort allerdings Stellen abgebaut.

Wirtschaftskraft 2019 68.200 Euro: So viel erwirtschaftet jeder Gelsenkirchener

Gelsenkirchen Es ging aufwärts beim BIP, zumindest bis 2019: Demnach erwirtschaftete jeder Gelsenkirchener Beschäftigte 68.200 Euro. Rang 166 von 403 im Bund.

Die Zahlen für das laufende (Corona)-Jahr 2020 stecken noch in der großen Wirtschafts-Wundertüte. Gut, soweit lässt sich das sicher voraussagen, werden sie kaum ausfallen. Auch wenn die lokale Wirtschaft bis über die Jahresmitte hinaus zumindest besser durch die Krise zu kommen schien als befürchtet. Verlässlichere Daten zum BIP, zum Bruttoinlandsprodukt und damit zum Maßstab für Wirtschaftskraft und Finanzsituation hat der Zeitungsdienst Südwest (zds) für 2019 zusammengetragen. Demnach erreichte die gemessene hiesige Wirtschaftsleistung 7,75 Milliarden Euro. Der Output jedes Erwerbstätigen lag damit in Gelsenkirchen bei umgerechneten 68.200 Euro (Vorjahr: 67.716 Euro).

Arbeitsproduktivität in Gelsenkirchen stieg um 15,8 Prozent

Von 2005 bis 2017 (aktuellere Daten liegen noch nicht vor, die Jahre bis 2019 wurden auf der Datenbasis errechnet) erreichen die Werte in Gelsenkirchen ein Plus von 24,5 Prozent (Bruttoinlandsprodukt) und ein Plus von 15,8 Prozent (Arbeitsproduktivität): Erwirtschaftete jeder Beschäftigte inGelsenkirchen 2005 noch 58.877 Euro, waren es 2017 rund 68.200 Euro.

Bei der Lebensqualität belegt Gelsenkirchen regelmäßig (rein statistisch) hintere Ränge. Im der Produktivität liegt Gelsenkirchen diesmal eher im Mittelfeld: Platz 166 unter 403 ausgewerteten Städten und Kreisen. Bundesprimus ist Wolfsburg. In der VW-Stadt kam ein Erwerbstätiger auf ein persönliches BIP von 163.592 Euro. Unter den ersten zehn Standorten mit dem höchsten BIP sind laut zds die Standorte, an denen Autos produziert werden, in der Überzahl.

Rang 403 belegt in diesem Ranking der Erzgebirgskreis in Sachsen

Das Schlusslicht leuchtet diesmal in Sachsen: Im Erzgebirgskreis wurden pro Erwerbstätigem umgerechnet 51.833 Euro erwirtschaftet.

Bundesweit legte das BIP seit 2005 um 47,34 Prozent zu. Das Bruttoinlandsprodukt beschreibt, welcher Wert an Waren und Dienstleistungen in einem Land geschaffen wurde. Messungen und Schätzungen können abweichen. Für 2017 wurden zum Beispiel 3.256 Milliarden Euro vorausberechnet. Tatsächlich lag die Wirtschaftsleistung 2017 um rund 21 Milliarden höher bei 3.277,34 Milliarden Euro.

Den Landesdurchschnitt in NRW bei der Arbeitsproduktivität beziffern Statistiker mit 72.708 Euro. Zum Vergleich: Bundesweit lag der Output jedes Erwerbstätigen bei durchschnittlich 74.032 Euro.

