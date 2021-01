A2 bei Gelsenkirchen: Stau nach schwerem Unfall

Die A2 Dortmund Richtung Oberhausen ist am Montagmorgen nach einem schweren Unfall gesperrt worden.

Auf der A2 zwischen Gelsenkirchen-Buer und Essen/Gladbeck hat es einen schweren Unfall gegeben. Es kommt zu Verkehrsverzögerungen.

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit Verletzten auf der A2 zwischen der Ausfahrt Gelsenkirchen-Buer und der Ausfahrt Essen/Gladbeck sind zwei Fahrstreifen der Autobahn am Montagmorgen von Dortmund in Richtung Oberhausen gesperrt. Der Verkehr wird auf dem Seitenstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

+++ Nachrichten direkt ins Postfach: Hier können Sie sich für unsere kostenlosen Newsletter anmelden!+++

Sperrung voraussichtlich bis 12 Uhr

Wie die Polizei Münster gegen 8.40 Uhr mitteilte, wird die Sperrung noch bis circa 12 Uhr andauern. Der Verkehr staue sich auf einer Länge von 10 Kilometern.

Die Polizei bittet alle Autofahrer, aufmerksam zu sein und eine Rettungsgasse zu bilden. Empfohlen wird außerdem, über die U52, die U54 und die U81 auszuweichen.

Details zum Unfallhergang, der Ursache und zu möglichen Verletzten gab die Polizei zunächst nicht bekannt. (red)