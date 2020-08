Alkohol und Fahrerflucht: Gelsenkirchener Polizei fasst Duo

Alkoholisiert am Steuer ihrer Fahrzeuge haben zwei Männer (32, 55) in Gelsenkirchen Unfälle verursacht und sind danach geflohen. Die Polizei stellt die Männer. Zwei Strafverfahren wurden eingeleitet.

Zwei alkoholisierte Autofahrer sind nach Kollisionen im Gelsenkirchener Stadtteil Ückendorf am Wochenende, 8./9. August, vom Unfallort geflüchtet. Sie wurden von der Polizei gestellt, die jeweils ein Strafverfahren einleitete.

Unfallflüchtiger in Gelsenkirchen versucht, Schild wieder aufzurichten

Der erste Unfall geschah nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 20.25 Uhr an der Spichernstraße. Ein 55-Jähriger aus Tschechien fuhr dabei mit seinem Skoda rückwärts gegen ein Straßenschild. Anschließend parkte er sein Fahrzeug, kehrte zu Fuß zurück und versuchte, das Schild wieder aufzurichten. Zeugen alarmierten darauf die Polizei.

In einem Wohnhaus an der Spicherstraße trafen Beamte den Mann. Er hat laut Polizeibehörde keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Weil er zudem keine

Sicherheitsleistung zahlen konnte, musste er mit auf die Wache.

Alkoholisierter Autofahrer in Gelsenkirchen hatte zwei Kinder auf dem Rücksitz

Der zweite Unfall geschah laut Polizei am Sonntag um 22.25 Uhr an der Ecke Junkerweg und Wickingstraße. Dort touchierte ein 32 Jahre alter Mercedes-Fahrer mit zwei Kindern auf dem Rücksitz beim Linksabbiegen einen ebenfalls linksabbiegenden Ford auf der Fahrspur daneben und flüchtete anschließend. Der Ford-Fahrer (32) blieb aber an dem Mercedes dran und alarmierte die Polizei. Die Jahre Autofahrt endete schließlich an der Skagerrakstraße.

Bei beiden Unfallflüchtigen schlug ein Alkoholtest positiv an. Ihnen wurden deshalb auf der Wache Blutproben abgenommen und die Autoschlüssel sichergestellt. Die Kinder

wurden der Mutter übergeben.

