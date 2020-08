Angetrunkene Gelsenkirchenerin landet im Straßengraben

Gelsenkirchen-Rotthausen. Im Straßengraben landete eine offensichtlich angetrunkene Autofahrerin aus Gelsenkirchen. Sie wurde leicht verletzt. 2500 Euro Schaden.

Eine offenbar angetrunkene Autofahrerin hat am Montag, 10. August, einen Unfall in Gelsenkirchen verursacht. Sie fuhr mit ihrem Wagen in einen Graben und verletzte sich leicht.

Von der Hattinger Straße in Gelsenkirchen in den Straßengraben gerutscht

Laut Polizei handelt es sich um einen Unfall ohne Fremdeinwirkung. Die mutmaßlich alkoholisierte Ford-Fahrerin (56) verletzte sich leicht am Montag, als sie gegen neun Uhr von der Fahrbahn der Hattinger Straße im Ortsteil Rotthausen abkam. Das Auto rutschte in einen Graben.

Alkoholtest der Gelsenkirchenerin liefert positives Ergebnis, 2500 Euro Schaden, Unfallflucht

Im Graben ließ die Gelsenkirchenerin ihr Auto dann stehen und ging zu Fuß fort. Als sich die zwischenzeitlich alarmierten Polizisten an der Unfallstelle befanden, kehrte die 56-Jährige zurück. Sie wurde positiv auf Alkohol getestet, weswegen sie die Beamten zur Wache begleiten musste. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 2500 Euro.

