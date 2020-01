Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anmeldung ab sofort möglich

Die Teilnahme am WAZ-Medizinforum am Mittwoch, 5. Februar, ab 18 Uhr findet dieses Mal nicht im Seminarraum im 10. Stock, sondern in der Kapelle der Evangelischen Kliniken an der Munckelstraße 27 statt.

Die Teilnahme am Forum ist für WAZ-Leser wie immer kostenfrei. Aus Planungsgründen wird jedoch um verbindliche Anmeldung dafür gebeten. Die Anmeldung dafür ist ab sofort möglich unter der kostenfreien Festnetznummer 0201 804 8058.