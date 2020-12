Apotheken & Notdienst Apotheken in Gelsenkirchen: So gibt es Hilfe an Festtagen

Gelsenkirchen Wer über die Festtage Medikamente braucht, wendet sich an den Gelsenkirchener Apothekennotdienst. Wer wo und wann Bereitschaft hat.

Im Corona-Jahr ist alles anders: Weihnachten wird heuer mehrheitlich ein Fest, das im kleineren Kreis gefeiert wird. Eines aber bleibt: "Wer an Heiligabend, an den Feiertagen oder am Neujahrsmorgen dringend ein Arzneimittel benötigt, bekommt es in einer Notdienstapotheke“, versichert Apotheker Christian Schreiner, Sprecher der Gelsenkirchener Apothekerschaft. Die Dienstbereitschaft dauert 24 Stunden, immer von neun Uhr morgens bis um neun Uhr am Folgetag.

“Nicht vorgesehen ist allerdings die Abgabe der drei kostenlosen FFP2-Masken Risikopatienten während des Notdienstes - also für Senioren und Menschen mit schweren Vorerkrankungen: „Es sollte die Notfallversorgung mit Arzneimitteln im Fokus stehen“, erklärte Schreiner. Die Wortwahl "sollte" dürfte aber bedeuten, dass im Zweifelsfall wohl auch ein Auge zugedrückt wird, wenn jemand nach solchen Masken fragt statt üblicherweise nach Medikamenten.

Nächstgelegene Apotheke leicht im Internet zu finden oder über kostenlose Hotline

Die nächstgelegene Notdienstapotheke lässt sich bequem im Internet unter www.aponet.de finden oder mithilfe der kostenlosen Festnetznummer 0800 00 228 33 suchen. „Und wer gerade unterwegs ist, kann auch einfach an einer beliebigen Apotheke anhalten“, so Schreiner, „denn dort weist ein Pflicht-Aushang auf die nächstgelegenen Notdienstapotheken hin – und zwar vom jeweiligen Standort aus betrachtet.“

Diese Gelsenkirchener Apotheken haben an den Festtagen Notdienst

An Heiligabend (24. Dezember) im 24-Stunden-Einsatz bis zum nächsten Morgen um 9 Uhr sind in Gelsenkirchen die Paracelsus-Apotheke (Fersenbruch 17, 0209 41535) und die Buersche Alte Apotheke (Hochstraße 21, 0209 47738).

Am ersten Weihnachtstag sind es die Flora-Apotheke (Bismarckstraße 74, 0209 82330) und die Sonnen-Apotheke (Horster Straße 339, 0209 584858). Und am zweiten Weihnachtstag versorgen die Alte Apotheke (Bahnhofstraße 19, 0209 22434) und die Apotheke Nabi (Horster Straße 75, 0209 9592424) Patienten mit Medikamenten.

Am kommenden Sonntag (27. Dezember) Bereitschaft haben die Schwan-Apotheke (Bochumer Straße 271, 0209 140231) und die Hohenzollern-Apotheke (Polsumer Straße 168, 0209 65728). An Neujahr (1. Januar) sind die Panda-Apotheke (Bismarckstraße 150, 0209 386310) und die Elisana Apotheke (Polsumer Straße 181 A, 0209 64047) an der Reihe.

20.000 Patienten nutzen bundesweit pro Nacht den Apothekennotdienst

Bundesweit nehmen nach Angaben des Gelsenkirchener Sprechers fast 20.000 Patienten jede Nacht den Apothekennotdienst in Anspruch. „Besonders wichtig ist der Nacht- und Notdienst für Kinder und ihre Eltern. Dies lässt sich am überdurchschnittlichen Anteil abgegebener Arzneimittel für Kinder ablesen.“

Wenn das Kind plötzlich Fieber hat, sich beim Spielen das Knie aufschlägt oder Durchfall bekommt, hilft die Apotheke vor Ort also auch an den Feiertagen weiter. Idealerweise sind Familien für kleinere Notfälle aber dank einer gut ausgestatteten Hausapotheke gut gerüstet.

Basis für die Hausapotheke: Schmerz- und Fiebermittel, Hustensaft, Nasenspray

, was in die Hausapotheke für Kinder gehört. Für kleinere Wunden und Abschürfungen sind dies auf jeden Fall Pflaster, ein Wunddesinfektionsmittel und Verbandsmaterial. „Pflaster-Strips mit bunten Motiven sind ein echtes Trostpflaster.“ Bei kleineren Wehwehchen helfe es bereits, die Wunde gut zu versorgen, indem sie gründlich gereinigt, desinfiziert und anschließend zum Schutz vor Erregern mit einem Pflaster abgeklebt wird. Je nachdem, wie stark die Verletzung blutet oder wenn sie sich entzündet, sollte aber besser ein Arzt aufgesucht werden.

Zur Grundausstattung der Hausapotheke gehören Medikamente gegen Schmerzen und Fieber. Wichtig ist es, die Dosierung für Kinder zu beachten. Weil kleine Kinder noch keine Tabletten schlucken können, sind für sie Zäpfchen oder Saft die besser Wahl. Eine Elektrolyt-Lösung hilft bei Durchfall. Für Kinder geeignetes Nasenspray und Hustensaft sind ebenfalls empfehlenswert. „Je nach Alter der Kinder gehören unterschiedliche Medikamente in die Hausapotheke. Lassen Sie sich in der Apotheke beraten, welche Arzneimittel dies sind und wie sie angewendet werden“, rät Schreiner.

Gelsenkirchener Apothekensprecher: Verfallsdatum von Medikamenten beachten

Die Hausapotheke sollte besser nicht in der Küche aufbewahrt werden. Denn dort ist es zu feucht – ebenso wie im Badezimmer. Am besten ist es, die Medikamente in einem abschließbaren Schränkchen dort zu platzieren, wo Kinder und Haustiere nicht hinkommen, zum Beispiel im Schlafzimmer der Eltern. Einmal im Jahr sollte zudem überprüft werden, ob die Hausapotheke noch intakt ist. Ist alles sauber und nicht ausgelaufen, sind alle Arzneimittel noch haltbar? „Im Gegensatz zum Mindesthaltbarkeitsdatum von Lebensmitteln haben Medikamente tatsächlich ein Verfallsdatum und sollten nach dessen Ablauf entsorgt werden“, so Schreiner.

