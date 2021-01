Augenzeuge sperrt Einbrecher aus Gelsenkirchen im Auto ein

Ein Zeuge hat am Montag, 18. Januar, einen Autoknacker (Symbolbild) eingesperrt. Die Polizei nahm den Gelsenkirchener fest. Er hatte Schlüsselbunde mit Adressen dabei.

Der Geistesgegenwart eines Augenzeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Montag, 18. Januar, in Gelsenkirchen einen mutmaßlichen Autoknacker wohl auf frischer Tat ertappt hat.

Gelsenkirchener hatte weitere Autoschlüssel nebst Adressen bei sich

Der Zeuge hatte am Montag gegen 6.45 Uhr beobachtet, wie sich der 22-jährige Gelsenkirchener an der Fürstinnenstraße im Stadtteil Feldmark in einem fremden Auto zu schaffen machte. Als er den 22-Jährigen ansprach, wollte der das Auto verlassen. Doch der Beobachter reagierte blitzschnell, sperrte den Gelsenkirchener im Wagen ein und verständigte die Polizei.

Polizeibeamte nahmen den 22-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Bei dem mutmaßlichen Täter wurden zwei weitere Ford-Autoschlüssel sowie drei weitere Schlüsselbunde mit Adressschildern aufgefunden. Das könnte darauf hindeuten, dass der Mann auf größerer Diebestour gewesen ist.

Hinweise zu den Schlüsselbunden an: 0209 365 8226 oder 0209265 8240.

