Auto mit Schneeball beworfen: Frau wurde leicht verletzt

Gelsenkirchen. Schrecksekunde für eine Autofahrerin in Gelsenkirchen: Ihre Windschutzscheibe splitterte, nachdem sie von vereistem Schneeball getroffen wurde.

Nächtlicher Polizeieinsatz in Buer: Eine 36-jährige Frau wurde beim Unterfahren einer Brücke leicht verletzt. Zuvor hatte vermutlich ein hart gefrorener Schneeball die Windschutzscheibe ihres Autos getroffen.

Laut Polizei war die Frau in der Nacht auf Sonntag in ihrem Fahrzeug auf der Schüngelbergstraße unterwegs, als sie plötzlich einen Schlag auf ihrer Windschutzscheibe verspürte. Der Aufprall war so heftig, dass Splitter der gerissenen Scheibe ins Fahrzeuginnere fielen und die Frau leicht verletzten.

Polizei fand Fußabdrücke auf der verschneiten Brücke

In der Befragung durch alarmierte Polizeibeamte sagt die Fahrerin, dass sie nicht erkennen konnte, was für ein Gegenstand ihr Fahrzeug getroffen hatte. Ein von der Brücke selbstständig gelöstes Eisstück erachteten die Polizisten für eher unwahrscheinlich.

Auf der Brücke waren aber viele Fußabdrücke zu erkennen, sodass die Ermittler nun davon ausgehen, dass ein von dort geworfener Schnee- oder Eisball die Windschutzscheibe beschädigt hat. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter: 0209/3650.

