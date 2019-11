Gelsenkirchen-Altstadt. Die Baustelle an der Ebertstraße wird etwa drei Monate länger dauern als geplant. Eine Fertigstellung ist jetzt für Ende März 2020 angepeilt.

Baustelle Ebertstraße wird erst Ende März 2020 fertig

Die Stadt informiert darüber, dass sich die Baustelle an der Ebertstraße um etwa drei Monate verzögern wird. Als Grund werden in einer Pressemitteilung „unvorhersehbarer Gegebenheiten“ angeführt. So nennt die Stadt unter anderem den Fund einer alten Heizöl-Tankanlage im Boden am ehemaligen Versorgungsamtes sowie aufwändige technische Rahmenbedingungen und witterungsbedingte Verzögerungen.

Die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme sei demnach nun zum Ende des ersten Quartals 2020 vorgesehen. Die Sicherstellung der fußläufigen Erreichbarkeit zentraler Standorte im Bereich des dritten Bauabschnitts der Ebertstraße sei jedoch stets gegeben und werde fortlaufend weiter verbessert. Auch die Freigabe der Vattmannstraße in beide Fahrtrichtungen sei bereits erfolgt.