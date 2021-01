Betrugsmasche in Gelsenkirchen: Ambulante Corona-Impfungen

Die Gelsenkirchener Polizei warnt vor Betrügern, die am Telefon mit angeblichen ambulanten Corona-Impfungen gegen Bargeld locken.

Die Angst meist älterer Bürger in der Pandemie nutzen Betrüger in Gelsenkirchen aus und locken nach Angaben der Polizei mit angeblichen Corona-Schutzimpfungen auf die Schnelle - ambulant und gegen Bares.

Gelsenkirchener Polizei: Betrüger geben sich als Angehörige von Hilfsdiensten aus

Bei dieser neuen Masche geben sich die Betrüger am Telefon als Angehörige von Hilfsdiensten aus, die ambulante Impfungen an der Wohnanschrift gegen Barzahlung anbieten. Beispielsweis als Mitarbeiter des Roten Kreuzes, der Johanniter oder Malteser. Ziel der Betrüger ist, in die Wohnungen der Seniorinnen und Senioren zu gelangen, um sie dort zu bestehlen.

Die Polizei mahnt: "Corona-Impfungen werden ausschließlich in den Impfzentren

durchgeführt. Ambulante Impfungen zuhause werden nicht angeboten!" Bei Impfangeboten daheim handelt es sich um Betrüger.

Der Appell der Behörde daher: "Bitte beenden Sie sofort das Gespräch und informieren Sie die Polizei. Bitte warnen Sie Ihre Eltern, Großeltern, ältere Verwandte oder auch ältere Menschen in Ihrem Umfeld."

