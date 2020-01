Gelsenkirchen. Kaum ist das Event 2019 vorbei, gibt es Karten für 2020. Für den nächsten Biathlon auf Schalke hat der Vorverkauf begonnen. Wo es Tickets gibt.

Biathlon auf Schalke 2020: Kartenvorverkauf hat begonnen

Der Vorverkauf für die 19. Auflage des Biathlon auf Schalke in der Veltins-Arena hat begonnen. Nach dem erneut ausverkauften Event 2019 mit 46.412 Zuschauern ist die Nachfrage nach Tickets für das weltgrößte Biathlon-Spektakel mit seiner weltcuptauglichen Strecke offenbar ungebrochen. Der Biathlon auf Schalke 2020 findet am 28. Dezember statt.

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Fans nach Veranstalterangaben wieder auf zahlreiche spektakuläre Momente freuen – so wie 2019 mit dem emotionalen Abschied von Biathlon-Königin Laura Dahlmeier, die sich in der Arena von ihren Fans verabschiedete. Das letzte Rennen ihrer Karriere beendete die siebenmalige Weltmeisterin und zweifache Olympiasiegerin als Viertplatzierte. Mit einem souveränen Auftritt in der Verfolgung siegte letztlich das Team aus Norwegen mit Marte Olsbu Roeiseland und Vetle Sjastad Christiansen. Gleichzeitig kündigten sie an, als Titelverteidiger auch in diesem Jahr an den Start gehen zu wollen.

Biathlon auf Schalke mit dem beliebten Winterdorf

Das Publikum sorgt Jahr für Jahr sowohl in der Arena als auch an der Außenstrecke für gute Stimmung. Das Rahmen- und Entertainmentprogramm mit einem Musik-Act, dem Winterdorf auf dem Außengelände samt Party-Area und einem Indoor-Feuerwerk in der Arena runden das Event ab.

Tickets für die Joka Biathlon World Team Challenge 2020 in der Veltins-Arena ab 19 Euro sind unter anderem online auf store.schalke04.de, über die Hotline 01806 221904 (20 Cent je Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 60 Cent/Anruf) und im S04-Service-Center an der Geschäftsstelle des FC Schalke 04 erhältlich. Weitere Informationen unter: www.biathlon-aufschalke.de