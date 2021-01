Bilder aus Gelsenkirchen unter den Pressefotos des Jahres

Gelsenkirchen Motive der Funke-Fotografen Ingo Otto und Michael Korte schafften es unter die 30 Bilder des Jahres. Worauf es bei den Fotos ankam.

Ein Rentier, das einem Seelöwen während des Corona-Lockdowns einen Besuch abstattet, und das erste Konzert in Corona-Zeiten mit 100 Besuchern im Amphitheater: Zwei Motive zweier WAZ-Fotografen haben es unter die 30 Pressefotos des Jahres 2020 aus NRW geschafft.

Zoom-Erlebniswelt: Robbe inspizierte Rentier genau

Unser Fotograf Ingo Otto fotografierte Seelöwen und Rentier bei einem Exklusiv-Rundgang durch die Zoom-Erlebniswelt im ersten Lockdown im April. Damals musste der Gelsenkirchener Zoo erstmals während der Pandemie schließen. [Schauen Sie sich hier eine Bildergalerie mit weiteren Fotos von dem Rundgang an.]

"Die Robbe ist tatsächlich auf das Rentier zu geschwommen und hat es nah an der Scheibe genau inspiziert", erinnert sich Ingo Otto. "Die Begegnung war allerdings nach wenigen Sekunden beendet. Ob die Robbe nun auf das Rentier reagiert hat oder einfach nur auf eine Begegnung, die lange Zeit nicht stattgefunden hat, bleibt dahingestellt." Bei dem Fototermin sei es darauf angekommen, den kurzen Augenblick der größten Annäherung zu erwischen.

"Gespenstisches" Konzert im Amphitheater

Auch unter die Fotos des Jahres geschafft hat es ein Bild unseres Fotografen Michael Korte. Für nur 100 Fans rockte Singer-Songwriter Nico Santos bei einem Exklusiv-Konzert von 1 Live. Jedes Besucherpaar musste dabei in einer eigenen vier Quadratmeter großen Zone verbleiben.

Michael Korte erinnert sich an eine "völlig ungewohnte Situation", an die er sich erst einmal herantasten musste. "Wegen der geregelten Abstände war es mir nicht ganz klar, wie sehr ich mich überhaupt bewegen konnte", erinnert er sich. Üblicherweise das Problem auf Konzerten: Überhaupt einen Platz zu finden, an dem man sich vernünftig bewegen kann. Dann fand Korte aber doch einen Punkt, von dem aus er die "gespenstische Gesamtsituation" gut einfangen konnte.

Die Pressefotos des Jahres sind noch bis zum 21. Januar 2021 im NRW-Landtag in Düsseldorf ausgestellt. Alle dort zu sehenden Fotos sind zwischen November 2019 und Oktober 2020 entstanden.

