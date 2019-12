Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bis zur Körbchengröße G

Neben der großen Auswahl wartet das Geschäft „Claudia Rüdinger“ auch mit vielen unterschiedlichen Größen auf. Je nach Linie etwa gibt es hier BHs mit einer Körbchengröße bis G und einem Umfang bis 100.

Was am besten passt, dafür hat Ilona Zutz ein gutes Auge. Das ergebe sich so, mit der Zeit. Was dann in der engeren Wahl ist, können die Kundinnen im hinteren, etwas separierten Bereich anprobieren.