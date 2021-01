Bogestra verdichtet Takt auf Straßenbahn-Linien 301 und 302

Auch die Straßenbahnlinie 301 soll nach dem Fahrplanwechsel am 7. Januar 2021 werktags in den Abendstunden öfter als bisher durch Gelsenkirchen fahren.

Gelsenkirchen Mit dem Fahrplanwechsel am 7. Januar erfolgen die Änderungen: Gelsenkirchener Straßenbahnen fahren in den Abendstunden öfter.

Die Bogestra verbessert pünktlich zum Fahrplanwechsel an diesem Donnerstag, 7. Januar, ihr Angebot für alle ÖPNV-Nutzer in Gelsenkirchen. Vor allem die beiden Straßenbahnlinien profitieren von den Änderungen: Die 301 und 302 fahren künftig vor allem unter der Woche in den Abendstunden öfter.

Wie die Bogestra am Montag mitteilte, wird die Straßenbahnlinie 301 künftig montags bis freitags bis etwa 22 Uhr in einem 15-Minuten-Takt unterwegs sein. Auch bei der Linie 302 wird montags bis freitags in den Abendstunden das Fahrtenangebot über die Haltestelle Heinrich-König-Platz hinaus bis zum Zielort "Buer Rathaus" verdichtet. Auch hier gilt ab 7. Januar ein 15-Minuten-Takt bis etwa 22 Uhr. Um die Pünktlichkeit auf der Linie 302 zu verbessern, komme es "zu geringfügigen Fahrzeitverschiebungen montags bis samstags zwischen der Haltestelle Bochum August-Bebel-Platz und Wattenscheider Straße", erklärte die Bogestra.

Auch auf der Gelsenkirchener Buslinie 342 ändert sich etwas

Auch auf der Buslinie 342 tut sich etwas: Die Verbindung zwischen Erle Forsthaus und Westfälischer Hochschule wird weiter verbessert. Im Bereich Sutum komme es zur Verdichtung auf einen 30-Minuten-Takt von Erle Forsthaus bis zur Westfälischen Hochschule, so die Bogestra. "Die Verstärkerfahrten fahren abweichend von der bisherigen Linienführung ab der Haltestelle Manfredstraße direkt zur Haltestelle Erle Forsthaus", erklärt Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann.

Für alle Studenten ebenso wichtig: Die Buslinie 399 verkehrt bekanntlich immer montags bis freitags - aber nur während der Vorlesungszeiten der Westfälischen Hochschule. In dem soeben begonnenen Jahr also 4. Januar bis 12. Februar, vom 29. März bis 23. Juli sowie vom 20. September bis 23. Dezember.

Nachtexpress-Linie 12 hält in Gelsenkirchen-Bismarck nun auch an der Jakobstraße

Eine Neuerung gibt es auch bei der Nachtexpress-Linie NE12: Im östlich gelegenen Stadtteil Bismarck wird zwischen den bisherigen Haltestellen Marschallstraße und Rückertstaße ab sofort auch der Haltepunkt Jakobstraße angefahren.



Die ab dem 7. Januar 2021 gültigen Fahrpläne der Bogestra-Linien sind im Internet auf www.bogestra.de im Bereich Linienfahrpläne abrufbar. Die individuellen Verbindungen kann jeder ÖPNV-Nutzer in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über die Bogetsra-App "Mutti" abgerufen werden.