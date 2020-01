Gelsenkirchen. Bürger in Gelsenkirchen und vielen Nachbarstädten waren verunsichert: Ein Vorfall im BP-Werk in Scholven sorgte für eine helle Flamme am Himmel.

BP Gelsenkirchen: Anlagenausfall – Feuerschein im Ruhrgebiet

Der Himmel über Gelsenkirchen ist am Montagabend hell erleuchtet worden. Grund dafür waren besonders starke Fackelaktivitäten bei der BP-Raffinerie in Scholven.

Laut Auskunft der Feuerwehr Gelsenkirchen bestand für die Bürgerinnen und Bürger keine Gefahr. Wie das Unternehmen in einer Stellungnahme mitteilte, war eine Produktionsanlage in den Abendstunden durch einen technischen Defekt ausgefallen. Um die Anlage zu entlasten, seien die überschüssigen Gase dann über die Fackeln auf dem Werksgelände verbrannt worden.

Flamme in Gelsenkirchen: Schein ist bis in die Nachbarstädte zu sehen

Der Feuerschein verunsicherte viele Bürger. Bei der Feuerwehr gingen etliche Anrufe ein. Kein Wunder: Die Fackelaktivität erleuchtete den dunklen Abendhimmel so stark, dass der Schein der Flammen weithin sichtbar war – sogar bis in die Nachbarstädte Herne, Oberhausen, Bochum, Dorsten, Gladbeck, Bottrop, Essen und in Teilen von Duisburg.

So baten etwa die Feuerwehren in Bochum, Herne und Gelsenkirchen, den Notruf freizuhalten. In Sprockhövel rückte sogar ein Löschzug der Feuerwehr aus, weil ein Brand im mehr als 20 Kilometer entfernten Stadtgebiet vermutet wurde.

Warum die Feuerwehr Herne mit der Warn-App Nina warnte – und Bochum nicht

Manche Städte entschieden, ihre Bürger per Warn-App Nina zu informieren. In Herne etwa haben am späten Montagabend rund 80 Anrufer den Notruf gewählt. „Wegen der hohen Anruferzahl haben wir entschieden, eine Information über die Warn-App Nina zu versenden“, heißt es auf Nachfrage.

Jede Stadt entscheidet selber, welche Warnungen sie mit Nina versendet – und welche nicht. Anders hat es die Feuerwehr der Stadt Bochum gemacht. Auch sie verzeichnete am Abend Anrufe in „mittlerer zweistelliger Höhe“. Die Feuerwehr habe dennoch entschieden, dass die Warn-App nur für Warnungen genutzt werden solle. „Es ist aber sicher eine Option, auch Informationen rauszuschicken.“ Das müsse einmal grundsätzlich auf Landesebene entschieden werden.

Wolkendecke reflektierte den Schein der Flamme

Auch bei der Kreisleitstelle Wesel meldeten sich mehrere Anrufer, die von einem Feuerschein in Richtung Altschermbeck berichteten. Die Feuerwehr machte sich auf den Weg zum Bösenberg. Die Leitstelle telefonierte gleichzeitig mit der Raffinerie in Gelsenkirchen, die das Abfackeln von Gas bestätigte. „Dennoch ist es gut, dass sich Bürger und Bürgerinnen Gedanken machen, wenn sie einen Feuerschein sehen“, lobt die Feuerwehr in ihrer Einsatzmeldung.

Dass die Fackelaktivitäten am Montag eine so weit sichtbar waren, liegt nach Auskunft der Feuerwehr auch an der dichten, tief hängenden Wolkendecke, die den Schein der Flammen extrem gut in alle Himmelsrichtungen reflektierte.

Wie BP mitteilte, sind die Fackeln notwendige Sicherheitseinrichtungen einer Raffinerie: „Überschüssige Gase, die nicht normal in den Anlagen verarbeitet werden können, werden zu mehr als 99 Prozent durch das Zuführen von Dampf verbrannt“, heißt es in der Erklärung.

Auch mehrere Anrufer aus Wesel meldeten der Feuerwehr am Montagabend einen Feuerschein in Richtung Ortsteil Altschermbeck. Foto: Feuerwehr Schermbeck / FW

Für Fragen rund um Geräuschs- oder Geruchsbelästigungen hat das Unternehmen ein Umwelttelefon eingerichtet, das 24 Stunden am Tag besetzt ist, erreichbar unter Tel.: 02 09/3 66 35 88. (sgx/kpo/JeS)