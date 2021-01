Brand in Gelsenkirchen: Polizei findet illegalen Böller

Nach einem Laubenbrand in Gelsenkirchen am vergangenen Samstag, 2. Januar, ermittelt die Polizei auch in Richtung Brandstiftung. Am Einsatzort wurde ein Böller gefunden.

Polizei und Feuerwehr sind am Samstag, 2. Januar, wegen eines Laubenbrandes in Gelsenkirchen alarmiert worden. Es könnte sich um Brandstiftung handeln, die Ermittler haben einen illegalen Böller gefunden.

Illegaler Böller lag in einem Bretterverschlag in Gelsenkirchen

Ein Zeuge (38) hat am Samstag gegen 20.50 die Einsatzkräfte alarmiert. Er hatte ein Feuer gesehen und Detonationen gehört. Im Zuge der Löscharbeiten in Höhe der Pöppinghausstraße im Stadtteil Buer haben die Einsatzkräfte in einem schwer zugänglichen und zusammengezimmerten Bretterverschlag einen nicht zugelassenen Böller sichergestellt.

Vierter Laubenbrand in Gelsenkirchen seit Anfang Dezember 2020

Seit Anfang Dezember sind vier Gartenlauben in Gelsenkirchen in Flammen aufgegangen. Am 21. Dezember brannte es an der Polsumer Straße, am 25. Dezember an der Valentinstraße, am 29. Dezember am Sutumer Feld und jetzt 2. Januar an der Pöppinghausstraße.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Brand machen können oder in der fraglichen Zeit etwas beobachtet haben. Hinweise: 0209 365 7112 oder 0209 365 8240.

