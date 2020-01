Die Ladendiebe schlugen bei Rewe Schüler an der Domplatte in Gelsenkirchen-Buer zu. (Symbolbild)

Gelsenkirchen-Buer. Nach einem Ladendiebstahl in Gelsenkirchen-Buer sucht die Polizei Zeugen. Die drei Tatverdächtigen konnten mit ihrem Diebesgut entkommen.

Buer: Trio flieht nach Ladendiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Gelsenkirchen sucht drei Ladendiebe, die am Mittwochabend bei Rewe Schüler an der Domplatte in Buer Lebensmittel gestohlen haben.

Ein 26 Jahre alter Mitarbeiter des Supermarkts in Buer hat gegen 21.30 Uhr drei Personen dabei beobachtet, wie sie Waren von geringem Wert – nach WAZ-Informationen unter anderem zwei Getränkedosen „Red Bull“ – aus den Regalen nahmen und das Geschäft verlassen wollten, ohne zu bezahlen.

Als der Mann das Trio ansprach und mithilfe eines Kollegen ins Firmenbüro bringen wollte, um die Polizei zu verständigen, wehrten sich die unbekannten Tatverdächtigen. Es kam zu einer Rangelei in dem Geschäft. Dabei konnten sich alle drei Beschuldigten losreißen und in unbekannte Richtung flüchten.

So werden die drei Tatverdächtigen beschrieben

Einer der Gesuchten ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine hagere Gestalt. Er trug eine schwarze Lederjacke mit Fellkragen, einen grauen Pullover und eine schwarze Jeans.

Der Zweite ist ebenfalls zwischen 20 und 30 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Auch er trug eine schwarze Lederjacke, zudem eine grüne Kappe und blaue Jeans.

Ebenfalls geflüchtet ist eine 20 bis 30 Jahre alte, 1,60 bis 1,70 Meter große Frau mit rotblonden Haaren. Sie trug eine schwarze Jacke und bunte Schuhe.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angeben zu den Tatverdächtigen machen können.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365-8110 oder an die Kriminalwache unter -8240.