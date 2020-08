Bei einer Kollision zwischen einem Bus und einem Auto in der Nähe des Gelsenkirchener Busbahnhofes am Montag, 10. August, sind beide Fahrer verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich beim Spurwechsel.

Verkehrsunfall Bus-Unfall in Gelsenkirchen: Autofahrer im Krankenhaus

Gelsenkirchen-Altstadt. Bei einer Kollision zwischen einem Bus und einem Auto in Gelsenkirchen sind beide Fahrer verletzt worden. Zusammenstoß bei Spurwechsel.

Zwei Leichtverletzte und etwa 13.000 Euro Gesamtschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles zwischen einem Bus und einem Auto am Montag, 10. August, auf der

Hiberniastraße in Höhe des Gelsenkirchener Busbahnhofs.

Bus und Auto kollidieren in Gelsenkirchen beim Spurwechsel

Laut Polizei ist am Montag gegen 17.25 Uhr ist auf der Hiberniastraße ein 46-jähriger

Busfahrer mit einem Linienbus in Richtung Rotthauser Straße unterwegs gewesen. Er nutzte die rechte Fahrspur. Gleichzeitig befand sich ein 41-jähriger VW-Fahrer auf

der linken Fahrstreifen der Hiberniastraße in gleicher Fahrtrichtung.

Bus- und Autofahrer aus Gelsenkirchen leicht verletzt

Als der Autofahrer aus Gelsenkirchen vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln

wollte, kam es nach Polizeiangaben zur Kollision mit dem Bus. Der 41-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Der Busfahrer erlitt ebenfalls leichte Verletzungen

und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

