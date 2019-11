Gelsenkirchen-Resse. Die CDU Gelsenkirchen ehrt die engagierte Ehrenamtlerin Gisela Winterkamp zu ihrem 80. Geburtstag. Sie war bis 2009 Mitglied des Rates der Stadt.

CDU Gelsenkirchen gratuliert einer hilfsbereiten Kümmerin

Gisela Winterkamp kann am Samstag, 30. November, ihren 80. Geburtstag feiern. Die Gelsenkirchenerin ist seit 1991 Mitglied der CDU und war von 1999 bis 2004 in der Bezirksvertretung GE-Ost, in der Wahlperiode 2004/09 Mitglied des Rates und bis heute als sachkundige Bürgerin aktives und gestaltendes Mitglied der CDU.

Vorsitzende der Frauen-Union und der CDU Resse

„Gisela Winterkamp ist seit vielen Jahren in Resse und weit darüber hinaus als hilfsbereite Ansprechpartnerin und zuverlässige Kümmererin bei den Menschen geschätzt. Als Vorsitzende der Frauen-Union und als Vorsitzende der CDU-Resse hat sie Verantwortung übernommen. Ihre zahlreichen Ehrenämter füllt sie mit großem Engagement aus. In der katholischen Frauengemeinschaft Herz-Jesu, als Vorleserin im Seniorenheim St. Hedwig, als Unterstützerin des Emmaus-Hospizes oder im Generationennetzwerk Resse ist sie eine unverzichtbare und unermüdliche Kraft“, erklärt der CDU-Kreisvorsitzende Sascha Kurth.

Für diesen ungewöhnlichen Einsatz für die Menschen erhielt Gisela Winterkamp im vergangenen Jahr das Bundesverdienstkreuz. „Wir alle legen großen Wert auf ihren Rat, ihre Erfahrung und ihre Verlässlichkeit“, ergänzt der Fraktionsvorsitzende, Wolfgang Heinberg.