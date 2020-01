Der Comedian Ingo Oschmann tritt am Freitag, 17. Januar, in der Kaue in Gelsenkirchen auf.

Comedian Ingo Oschmann kommt am Wochenende nach Gelsenkirchen und Interessierte können Tanzproben im MiR besuchen. Unsere Veranstaltungstipps.

Comedy und Theaterprobe: Das Wochenende in Gelsenkirchen

Ingo Oschmann in der Kaue

Ingo Oschmanns Jubiläumsprogramm hat es in sich. 25 Jahre und zehn Programme umfassend, zeigt ein Querschnitt seines Schaffens, mit welcher Leichtigkeit er zeitlos durchs Leben geht. Am Freitag, 17. Januar, gastiert er mit „Schönen Gruß, ich komm zu Fuß!“ in der Kaue, Wilhelminenstraße 176. Ob Impro, Stand-Up, Zaubern oder auch mal mit leisen Tönen: Oschmann schafft es immer wieder aufs Neue, sein Publikum zu begeistern. Abwechslungsreich, warmherzig, offen, persönlich, lustig und intelligent geht er auf sein Publikum ein. Die Zuschauer erleben einen Ingo Oschmann mit all seinen Höhepunkten aus 25 Jahren Bühnenprogramm. Los geht es ab 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 21,70 Euro.

Hinter den Kulissen von Momo

Vor jeder Premiere gibt es einen exklusiven Einblick in die Probenwerkstatt der Dance Company im Musiktheater im Revier, Kennedyplatz. Am Samstag, 18. Januar, ab 12 Uhr werden im Kleinen Haus Ausschnitte aus der Produktion „Momo“ gezeigt, die anschließend Direktor Giuseppe Spota erläutert. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Info: 0209 4097 200 und www.musiktheater-im-revier.de

90er-Party im Mythos Görsmeier

Ob im Lokal Mythos Görsmeier, Kurt-Schumacher-Straße 65, der Bär steppt, erfahren diejenigen, die am Samstag, 18. Januar, vorbeischauen. „DJ Atze“ präsentiert einen bunten Eurodance-Mix aus den 90ern. Der Eintritt zu der 90er-Party ist frei. Es gibt keinen Mindestverzehr.

Brotzeit und Bier in der Trinkhalle

Getreide in fester und flüssiger Form wird am Sonntag, 19. Januar, in der Trinkhalle am Flöz, Bochumer Straße 139, angeboten. An die 120 verschiedene Biersorten, aber auch an die 50 Limonaden gibt es in dem Lokal auszutesten. Als Gast ist „Prünte“ vor Ort. Die Inhaber der Gelsenkirchener Traditionsbäckerei, Thomas und Susanne Gill, stellen die Marke „B. just bread - einfach gutes Brot“ vor und laden zu einer Brotzeit ein. Dinkel, Eiweiß, Super, Chia, Vitamin und Müsli nennen sich die sechs veganen Brotsorten, die zwischen 16 und 20 Uhr bei einem Zusammensein mit entspannter Lounge-Musik vom „Gelsen bebt!“-Kollektiv probiert werden können. Der Eintritt ist frei.

