Digitale Technik fürs Online-Lernen steht jetzt auch den Mädchen und Jungen der Wohngruppe für Kinder und Jugendliche an der Horst-Gladbecker-Straße in Gelsenkirchen zur Verfügung. In der unterrichtsfreien Zeit der Coronakrise ermöglicht ihnen eine Spende von fünf PC und drei Tablets, die digitalen Aufgabenpakete der Schulen abzuarbeiten.