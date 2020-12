Corona-Jahr ade: Wie die WAZ-Kollegen 2020 ausklingen lassen

Die große Party fällt aus: Feiern im kleinen Kreis ist in Gelsenkirchen in Corona-Zeiten angesagt. Zum Jahreswechsel wird dann maximal ein Tischfeuerwerk gezündet. So stellen wir uns das in der WAZ-Redaktion vor - analog und digital.

Gelsenkichen Knaller, Party, freundschaftliche Umarmungen: 2020 alles wegen Corona tabu. Silvester in Gelsenkirchen wird anders. Auch für die WAZ-Redaktion.

Auch diesmal werden die Freunde dabei sein

Der Silvesterabend ist für uns in normalen Zeiten fast immer ein Freunde-Abend im mittleren bis kleinen Kreis, mal daheim, mal bei Freunden, seltener auswärts mit Tanz. Aber zu zweit allein zuhaus: Das gab es seit 33 Jahren nicht. Und auch diesmal werden Freunde dabei sein, falls das Internet am 31. nicht komplett zusammenbricht.

Es ist ein virtueller Spieleabend angesagt, zu viert. Das Spiel, "Adel verpflichtet", haben beide Haushalte, sodass es vor den Monitoren beider Haushalte aufgebaut und verfolgt werden kann. Und falls das zu kompliziert werden sollte: "Mensch ärgere dich nicht" oder "Kniffeln", das geht auch nach dem dritten Becher Feuerzangenbowle noch. Sekt oder Knallerei braucht es für uns zum gelungenen Jahreswechsel ohnehin nicht. Nur die Wunderkerzen werden auch diesmal in den Sträuchern vor dem Wohnzimmerfenster glitzern. In diesem Sinne: Bleiben Sie gesund! Sibylle Raudies

Endlich mal drei Pfännchen pro Person beim Raclette

Zugegeben, ich gehöre zu den Unentschlossenen. Ich hatte schon mal überlegt, jede einzelne Dinner-for-One-Ausstrahlung zu gucken. Meistens sind nämlich so viele gute Freunde da, die Drinks fließen schon etwas zu schnell und es gibt einfach zu viel zu erleben, um noch an den Klassiker im TV zu denken. Vielleicht also dieses Jahr ganz viel Zeit nehmen und in aller Ruhe jedes Mal lachen, wenn Butler James über den Tigerkopf stolpert.

Verzicht ist schwer, besonders auf liebe Menschen um einen herum. Doch dann, so der zweite Gedanke, sollte es am besten ein virtueller Raum sein! 2020 hat gezeigt: Via Skype, Zoom, Hangout und Co. lässt es sich wunderbar gemeinsam trinken, tanzen, quatschen, spielen, singen, abhängen – je nachdem, wonach einem gerade der Sinn steht. Klar, das ist nicht ganz so schön wie im echten Leben zu feiern, aber in diesem Jahr ist es trotzdem ein würdiger Ersatz.

Idee Nummer drei ist, nach dem Verzichtsjahr ordentlich aufzufahren. Ein großes Silvesterdinner schmeckt nämlich auch zu zweit oder zu dritt und ist im kleinen Kreis außerdem viel einfacher zu organisieren. Beim Raclette etwa hat auf einmal jede*r drei Pfännchen zur Verfügung und niemand muss Angst haben, dass der Nachtisch nicht reicht. Zudem: Auch bei der kleinsten aller Privatpartys kann man sich in Glitzerschale schmeißen oder die Fliege festbinden. In einem Jahr, das wir zu 90 Prozent in Jogginghose im Homeoffice verbracht haben, wird es höchste Zeit, mal wieder dick aufzufahren. Nikos Kimerlis

Aus den gegebenen Umständen das Beste machen

Ganz ehrlich: Silvester ist für mich einer der überschätztesten Feiertage überhaupt. Klar, als Kind fand ich’s toll, mochte das Feuerwerk und die Tatsache, einmal im Jahr so lange aufzubleiben, wie ich wollte. Doch irgendwann fing Silvester an, Stress zu machen. „Was machst Du denn zu Silvester?“ wurde spätestens ab Mitte November gefragt, und immer bestand die Aufgabe darin, die spektakulärste, unvergesslichste, rauschendste Party des Jahres zu finden und zu feiern.

Aber mit dem Alter wird man ja auch weiser: Seit einigen Jahren treffe ich mich am 31. Dezember mit Freunden und verbringe einen gemütlichen Abend mit gutem Essen, guten Getränken und guten Menschen. Und genau das werde ich dieses Jahr auch tun – mit dem einzigen Unterschied, dass das Essen und die Getränke vor mir stehen, die Menschen allerdings per Laptop zugeschaltet werden. Das wird anders als sonst, klar. Aber wenn wir 2020 eine Sache gelernt haben, dann die, aus den gegebenen Umständen das Beste zu machen. Guten Rutsch! Matthias Heselmann

Erst das persönliche Album des Jahres, dann 'ne Zigarre

Mein Silvestertag ist stets gespickt mit Ritualen: So setze ich mich am frühen Nachmittag immer in den Sessel vor meiner Musikanlage, setze die Kopfhörer auf und widme mich genüsslich noch einmal jener Platte, die sich aus meiner Sicht im Kreise aller Neuerscheinungen den inoffiziellen Titel „Tommys Album des Jahres“ verdient hat. In 2020 war das übrigens „Gigaton“ der Grunge-Rock-Band Pearl Jam.

Am späten Abend ziehe ich dann bei einem kleinen Spaziergang durch die Straßen, lasse mein persönliches Jahr noch einmal Revue passieren und stelle mir die großen Fragen: Was wolltest du schaffen? Was davon hast du wirklich umgesetzt? Was musst du ändern? Und während ich nach klugen Antworten suche, schmauche ich an einer Zigarre. Zum besseren Verständnis: Ich bin überzeugter Nichtraucher und genieße immer nur einmal im Jahr die Wirkung von Tabak: beim Paffen meiner Silvester-Zigarre. Die hilft mir diesmal hoffentlich auch dabei, dass sich dieses verflixte Corona-Jahr 2020 endlich in Rauch auflöst… Thomas Richter

Nach der Zocker-Nacht kann 2021 ruhig kommen

Sechs Erwachsene, acht Jungs, zwei Raclette-Sets, Streitereien zwischen den Kindern und ganz viel Landschaft hinterm Breckerfelder Fenster: So sah Silvester zumeist in den vergangenen Jahren für uns aus. Dass Corona uns nun auch den Jahresabschluss verhagelt, ist blöd. Aber mal ehrlich: Es gibt Schlimmeres! Im Gegenteil: Ich bin heilfroh, dass ich nicht wieder mit bangem, aber uncoolem Blick jede Bewegung des Nachwuchses beim Böllern verfolge aus Sorge, eine fehlgestartete Rakete könnte ihm die Hand abreißen.

Und was das Abendprogramm angeht, so freue ich mich sehr darauf, "Die Siedler von Catan" zu spielen. Zuerst gibt's was zu essen vom Inder, dann zocke ich meine drei Männer müde - so sehen Siegerinnen aus! 2021 kann kommen, meinetwegen auch ganz ruhig. Dann hat's das neue Jahr nicht so schwer, sich zu steigern! Christiane Rautenberg

Wenn nach dem Dinner für zwei analog das Blei schmilzt

Ich gestehe: Ich bin noch ein Zündler und Knaller. Silvester ohne Raketen, Fontänen oder Zig-Schuss-Batterien? Muss man mir schon verbieten! Auch die feste acht- bis zehnköpfige Feierrunde der vergangenen Jahre schnurrte zunächst auf vier Leutchen für die Neujahrsnacht zusammen und endete schließlich - sicherheitshalber - mit einer bilateralen Absage. Nun also: Silvester in trauter Zweisamkeit und verbunden mit der Frage, was machen wir außer lecker essen und reden, also Dinner für zwei, um das Finale '20 zu feiern und dieses denkwürdige Jahr abzuhaken? Zusätzlich Zoom-Schalte, Skype, virtuelles Treffen? Nein danke, ich liebe es analog.

Noch ein Geständnis: Ich werde das erste Mal seit gefühlt 40 Jahren schauen, was die TV-Sender am späteren Abend so zu bieten haben. Vorsichtshalber sozusagen. Ansonsten, das steht fest, wird mal wieder Blei gegossen und jedes ergossene glitzernde Alien gedreht, gewendet und in punkto Aussagekraft interpretiert. Ein paar XXXL-Wunderkerzen warten zudem auf ihren feurigen Einsatz. Und richtig ploppen lassen wir es auch. Corona werden wir perlend ertränken! Und irgendwo läuft zur Not immer noch "Dinner for one"... Jörn Stender

Anderen eine Freude bereiten - der richtige Startschuss zu Neujahr

Kurz ein Rückblick zum Jahresende 2019, das mit der Pandemiebrille nicht deshalb sonderbar wirkt, weil für mich die Party des Jahres anstand. Um 12 Uhr zündete ich – als eigentlicher Böller-Verächter - ein kleines Feuerwerk für die Senioren, in deren WG meine Frau ihre Nachtschicht absolvierte. Danach eine – weiß Gott nicht wie im Internet gefundene - BBC-Dokumentation über Frösche im Bett.

Gut, die Amphibien-Filmchen könnte ich auch dieses Jahr anschauen. Aber Böllern am Seniorenheim? Weniger Corona-Tauglichkeit geht nicht. Dennoch: Anderen, auch Fremden, eine Freude zu bereiten, tat letztes Jahr gut. Genau da dieses Silvester wieder anzusetzen, könnte genau der richtige Startschuss für ein Jahr sein, das wir mit derselben Solidarität beginnen sollten, die uns als Gesellschaft zu Beginn der Pandemie nährte. Denn mit Rücksichtslosigkeit und Egoismus wird dieses lästige Virus auch 2021 nicht besiegt werden. Gordon Wüllner-Adomako

