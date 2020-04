Corona: Soforthilfe der Volksbank an Gelsenkirchener Vereine

Die Volksbank Ruhr Mitte vergibt Soforthilfen an Gelsenkirchener Vereine, damit sie in der Corona-Krise weiterhin Mieten und Aufwandsentschädigungen zahlen können.

Gelsenkirchen. Corona-Krise: Bei der Volksbank können Gelsenkirchener Vereine jetzt eine Soforthilfe beantragen. Die Antragstellung ist einfach schnell gemacht.

Die Folgen der Corona-Pandemie sind nahezu allumfassend: Auch die Kassen vieler Vereine und gemeinnütziger Einrichtungen bleiben in diesen Tagen nicht nur in Gelsenkirchen leer. Das Problem, nicht nur in dieser Stadt: Die laufenden Kosten wie Mieten oder beispielsweise die Aufwandsentschädigungen für Trainer und Jugendleiter, müssen trotzdem gezahlt werden. Bei der Volksbank Ruhr Mitte gibt es schnelle Hilfe.

Corona: Soforthilfe für Gelsenkirchener Vereine von der Volksbank

„Reichen die Mittel nicht mehr aus, um den finanziellen Verpflichtungen nachzukommen“, erklärt Dr. Peter Bottermann, Vorstandsmitglied bei der Volksbank Ruhr Mitte, „können Vereinsvertreter bei uns eine Soforthilfe beantragen.“

Die Anfrage bedarf keiner besonderen Form, heißt es seitens der Volksbank. Die Anfrage sollte aber lediglich - wie bei den Soforthilfen des Landes - eine Begründung erhalten, warum und wofür die Hilfe benötigt wird. Und auch, dass es sich „dabei um eine gemeinnützige und satzungsmäßige Aufgabe handelt", heißt es in einer Pressemitteilung der Volksbank.

Startguthaben von 250 Euro auf lokaler Spendenplattform

Auch für die Vereine, die Mittel für den Neustart nach der Aufhebung der Kontaktsperre planen, hat die Volksbank Ruhr Mitte ebenfalls ein Angebot. Für alle neuen Projekte auf der lokalen Spendenplattform „foerderpott.de“ soll ein Startguthaben von jeweils 250 Euro bereitgestellt werden. Zusätzlich will die Volksbank jede eingehende Spende von mindestens fünf Euro um zehn Euro aufstocken.

Nutzung der Spendenplattform ist für alle kostenfrei

Die Nutzung der Online-Spendenplattform sei für alle Einrichtungen kostenfrei und die Einstellung des Projektes soll in wenigen Schritten erledigt sein, betont die Volksbank. Die Finanzierung erfolgt in einem Zeitraum von drei Monaten.

„Wir wünschen uns,“ so die Aufforderung von Peter Bottermann, „dass möglichst viele Vereine und soziale Einrichtungen von unserem Angebot Gebrauch machen. Sie sind eine wichtige Stütze unserer Gesellschaft, die wir mit foerderpott.de oder über die Soforthilfe vor allem in Krisenzeiten nachhaltig unterstützen.“

Den Förderantrag gibt es im Internet unter: vb-ruhrmitte.de/foerderantrag

