Corona: Stadtverwaltung öffnet wieder für Publikumsverkehr

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener können ab Montag wieder zahlreiche Einrichtungen und Anlaufstellen der Stadt ansteuern. Was wann wo öffnet - ein Überblick.

Schulen und Handel haben schon seit einigen Tagen wieder den Betreib aufgenommen - nach den strengen Einschränkungen der vergangenen Wochen wird nun auch die Stadt Gelsenkirchen zahlreiche Einrichtungen und Anlaufstellen ab Montag, 11. Mai, wieder für den Publikumsverkehr öffnen. Was wann wo wieder möglich ist - ein Überblick.

Bürgercenter

Ab Montag stehen alle vier Bürgercenter wieder zur Verfügung. Die Bürgercenter Erle und Horst sind zudem bis Ende Juni auch dienstags und donnerstags zu den bekannten Öffnungszeiten zu erreichen. Wichtig: Vor einem Besuch muss entweder telefonisch oder online ein Termin vereinbart werden. Vor Ort gibt es keine Terminvergabe. Eine Online-Terminvergabe ist ab sofort wieder unter gelsenkirchen.de/onlinedienste möglich.

Wichtige Dokumente, wie beispielsweise Meldebescheinigungen, Führungszeugnisse oder Auskünfte aus dem Melderegister, müssen weiterhin schriftlich beantragt werden. Vordrucke zum Herunterladen gibt es auf der Homepage der Stadt, aber auch in den Bürgercentern selbst. Neben der Bürgerberatung unter der Telefonnummer 0209/169-3300 geben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung auch unter 0209/169-2620, -3183 und -4010 Auskunft.

Stadt- und Touristinfo

ist ebenfalls ab Montag, 11. Mai, wieder besetzt - allerdings mit geänderten, eingeschränkten Öffnungszeiten von montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollten Besucher ihre Anliegen zunächst unbedingt telefonisch unter 0209/169-3968 oder -3969 klären, bittet die Stadt.

Dies gelte insbesondere für den Umtausch von an der Touristinfo gekauften Eintrittskarten. Denn ein Umtausch sei derzeit nur bei bestimmten Veranstaltern möglich, andere hätten noch keine Regelungen getroffen.

Standesamt

Das Standesamt hat zusätzliche Zeiten eingerichtet und bietet montags und dienstags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr ausschließlich Nachholtermine an. Die Regel, dass das Trauzimmer bei Eheschließungen nur von den Brautpaaren und den Standesbeamten betreten werden darf, hat bis auf Weiteres Bestand.

Straßenverkehrsamt

Das Straßenverkehrsamt ist geöffnet und bleibe, so die Stadt, bei dem zuvor eingeführten Terminverfahren. Es habe sich in den vergangenen Wochen bewährt. Die Zulassungs- und Führerscheinbehörde vergibt Termine ausschließlich online oder telefonisch. Alle, die einen Termin haben, dürfen erst fünf Minuten vor ihrem gebuchten Termin erscheinen und müssen das Gebäude danach umgehend wieder verlassen. In Ausnahmefällen könne zusätzlich ein Dolmetscher mitgebracht werden.

Ausländerbehörde

Die Ausländerbehörde der Stadt arbeitet mit einem verändertem Verfahren: Auch wenn sie für den Regelpublikumsverkehr geschlossen bleibt, haben Kunden verschiedene Möglichkeiten der Kontaktaufnahme: Sie werden gebeten, ihre Anliegen per E-Mail, Telefon oder Brief an die Ausländerbehörde zu richten.

Die notwendige persönliche Abgabe der Biometrie-Daten erfolgt dann – mit einem entsprechenden Termin – an den „Walk-in-Schaltern“ am Fenster der Ausländerbehörde. Ab Montag, 11. Mai, werden hierfür zunächst zwei Schalter von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 bis 11 Uhr und an den Nachmittagen von 13 bis 15 Uhr zur Verfügung stehen. Bis zum Ende des Monats sollen zwei weitere Schalter hinzukommen.

Gesundheitsamt

Das Referat Gesundheit bleibe weiterhin stark durch der Bewältigung der Corona-Pandemie gebunden. Deshalb werde es zunächst keine Einschulungsuntersuchungen und alle weitere Untersuchungen im Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst, Beratungen in der Fachstelle für HIV und sexuelle Gesundheit und Belehrungen nach § 43 des Infektionsschutzgesetzes geben können. Das vermeldete die Stadt jetzt ebenfalls im Zuge der Bekanntgabe der Lockerungen.

Wertstoffhöfe

Ab Montag, 11. Mai, gelten der Adenauerallee 115 und der Wickingstraße 25b wieder die regulären Öffnungszeiten. Die beiden Annahmestellen in Erle und Ückendorf sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8.30 bis 15 Uhr geöffnet. Um die Bürger vor einer Infektion zu schützen, sind allerdings Zugangsbeschränkungen erforderlich.

Volkshochschule

Die Volkshochschule Gelsenkirchen (vhs) beginnt ebenfalls am Montag, 11. Mai, mit dem Unterricht in den Schulabschlussklassen (Hauptschulabschluss nach Klasse 9, 10 und FOR).

Weitere Fachbereiche

Die Fachbereiche für Jagd- und Fischereiangelegenheiten sowie Aufgaben nach dem Landeshundegesetz sind bis auf Weiteres nur telefonisch und per E-Mail zu erreichen. Die entsprechenden Kontaktdaten sind im Internet auf gelsenkirchen.de zu finden.

Ähnliches gilt für die städtische Abteilung Verkehrsordnung: Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung bitten um die Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon. Sollte eine persönliche Vorsprache dennoch erforderlich sein, so können auf diesem Wege auch Termine vergeben werden.

Die Gewerbemeldestelle an der Bochumer Straße 12-16 ist ebenfalls wieder geöffnet. Auch hier ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Das Referat Soziales ist ab Montag wieder per Telefon, Post, Fax oder E-Mail zu erreichen. In Ausnahmefällen ist bei Notlagen eine persönliche Vorsprache möglich.

