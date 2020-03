Corona: Ungewöhnliche Ideen für Bewohner eines Altenheims

Im Altenheim Marienfried in Gelsenkirchen-Horst geht man in der Corona-Krise ungewöhnliche Wege, um den Bewohnern ein Stück Normalität in den Alltag zu bringen: Konzerte und Lesestunden werden nun per Kamera aus dem hauseigenen Saal auf die Bewohnerzimmer übertragen.

In Zeiten der Corona-Krise helfen manchmal unkonventionelle Maßnahmen, um wieder etwas Normalität in den Alltag zu bringen. Insbesondere stationäre Pflegeeinrichtungen müssen ihr Betreuungkonzept komplett neu denken. Dort wo sonst der soziale Kontakt im Mittelpunkt steht, müssen an vielen Stellen nun alternative Formen gefunden werden, um eine Infizierung mit dem Coronavirus zu verhindern. Im Horster Haus Marienfried haben sich die Verantwortlichen genau darüber Gedanken gemacht - und schnell Lösungen gefunden.

Gelsenkirchen: Live-Übertragung auf die Bewohnerzimmer

Vor etwa zehn Jahren wurde der hauseigene Nordsternsaal des Altenheims während einer Kernsanierung mit einem Kamerasystem versehen. So lassen sich die Angebote aus dem Saal, wie etwa Karnevalsfeiern oder Gottesdienste auch auf die Bewohnerzimmer und die Gemeinschaftsbereiche übertragen.

„Wir haben das Angebot jetzt massiv ausgeweitet. So wird der wöchentliche Gottesdienst donnerstags nachmittags und auch der evangelische Gottesdienst auf die Wohnbereiche übertragen", berichtet Einrichtungsleiter Marcus Becker. Das Angebot gehe jetzt aber, in Zeiten der Corona-Krise, noch viel weiter. So würden die im Haus bekannten Musiker nun regelmäßig Konzerte geben - ohne dabei den direkten Kontakt zu den Bewohnern zu haben. „Wir sind heilfroh, damals das Kamerasystem angeschafft zu haben", fügt Marcus Becker hinzu.

Neben Konzerten gibt es auch Lesestunden für die Bewohner

„Die Rückmeldungen unserer Bewohner sind durchweg begeistert. Für die Musiker und Künstler ist es natürlich etwas ungewohnt, ohne jegliches Publikum aufzutreten, aber das spielt sich nach und nach sicherlich ein“ führt Marcus Becker weiter fort. Neben den Konzerten von Rainer Migenda und Wolfgang Hammelmann wird Heike Hülsmann Lesestunden abhalten. Weitere Veranstaltungen für „Marienfried TV“ für eine Unterhaltung in diesen besonderen Zeiten sind bereits in Vorbereitung.

