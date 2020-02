Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der letzte Tag im Kirchenkalender

Mit Mariä Lichtmess endet am 2. Februar im Kirchenkalender das Kirchenjahr. Es ist eins der ältesten Feste der christlichen Kirche. Seit Anfang des 5. Jahrhunderts wurde es in Jerusalem am 40. Tag nach Jesus Geburt gefeiert. Im Alltag vieler Gläubiger ist das Fest allerdings nicht mehr von großer Bedeutung.

Der Blasiussegen wird am 3. Februar gespendet, traditionell aber am Tag davor zum Abschluss der Heiligen Messe. In der Überlieferung heißt es, der Heilige Blasius von Sebaste habe in seiner Gefangenschaft in einem römischen Gefängnis einem Mann, der an einer Gräte zu ersticken drohte, das Leben gerettet.