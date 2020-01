Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Deutschlandweit 131.000 Wohnungen

Die LEG, 1970 als Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen GmbH gegründet, ist seit 2013 ein börsennotiertes Unternehmen mit rund 131.000 Mietwohnungen und über 350.000 Bewohnern in ganz Deutschland. Der Sitz ist in Düsseldorf. In NRW ist das Unternehmen mit acht Niederlassungen vertreten. Die LEG erzielte im Geschäftsjahr 2018 Erlöse aus Vermietung und Verpachtung von rund 767 Millionen Euro.

Zum Bestand der LEG gehören in Gelsenkirchen aktuell 7287 Wohnungen, verteilt über das gesamte Stadtgebiet. Viele der Immobilien wurden in den 1950er bis 1980er Jahren errichtet. Aktuell bietet die LEG in Gelsenkirchen 61 Mietwohnungen an.

.