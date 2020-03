Was tut beanspruchten Händen gut und was nicht? „Zu häufiges Waschen ist auf jeden Fall schädlich. Man muss die Hände richtig waschen“, sagt Hygienefachkraft Sonja Kierstein vom Hygienezentrum der Evangelischen Kliniken. Sie muss es wissen, denn sie ist gelernte Krankenschwester, hat dann zwei Jahre in einem Operationssaal gearbeitet, bevor sie sich zwei weitere Jahre zur Hygienefachkraft mit Staatsexamen weiterbilden ließ.

Zu häufiges Händewaschen trocknet die Haut aus

Die richtige Handhygiene und Pflege ist zwar nicht kompliziert, scheint aber für die meisten Menschen doch nicht so einfach zu sein. „Wenn man sich zu oft die Hände wäscht, trocknet die Haut aus. Hinzu kommt im Winter die kalte Luft - wenn es denn Winter ist“, scherzt sie.

In jedem Fall macht die Heizungsluft die Haut auch nicht wirklich besser. Es gibt ein paar einfache Regeln, so die Fachfrau, wann man die Hände waschen sollte: „Wenn man nach der Arbeit, dem Kindergarten oder der Schule in die Wohnung kommt und wenn die Hände sichtbar verschmutzt sind.“

Schon Kindergartenkinder lernen die Bakterienrutsche kennen

Ansonsten gilt der Spruch, den früher die Kinder gelernt haben: Nach dem Stuhlgang, vor dem Essen, Händewaschen nicht vergessen. Die Kinder können sich leicht merken, was sie dann machen müssen: „Die Hände sollen so eingeseift werden, dass sie richtig flutschig sind. Wenn man sie dann unter fließendem Wasser abwäscht, hat man eine richtige Bakterienrutsche. So wird es den Kindergartenkindern auch erklärt“, sagt Sonja Kierstein.

Normalerweise braucht man keine Desinfektionsmittel im eigenen Haushalt

Händedesinfektion ist im Krankenhaus natürlich sehr sinnvoll: Hygienefachkraft Sonja Kierstein macht auch häufig Gebrauch davon. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Von Desinfektionsmitteln, die man im Haus verwendet, hält sie gar nichts. Nur dann, wenn jemand in der Familie zum Beispiel Durchfall hat. „Dann sollte man sich aber ein Präparat in der Apotheke besorgen, sich beraten lassen und die Substanz 20 bis 30 Sekunden einreiben. Denn es gibt auf dem Markt viele angepriesene Mittel, die gegen Bakterien wirken. Ist aber jemand durch ein Virus krank geworden, richtet das Mittel wenig aus.“

Um die Haut von strapazierten Händen fit und geschmeidig zu halten, sollte man eine Hautschutzcreme benutzen, die weder Duft, noch Farbe enthält. Rosa sei zwar schön, aber in dem Fall wenig hilfreich. „Denn diese Zusatzstoffe können Allergien auslösen.“ Davon sollte man im wahrsten Sinne des Wortes die Finger lassen.