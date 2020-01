Gelsenkirchen/Essen/Oberhausen. Die Essener Reederei Weiße Flotte Baldeney startete im Kulturhauptstadtjahr den Linienbetrieb. So erfolgreich, dass das Angebot erweitert wurde.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Weiße Flotte blickt auf zehn erfolgreiche Jahre zurück

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, da machte sich die Weiße Flotte Baldeney auf zu neuen Ufern. Im Kulturhauptstadtjahr richtete das kommunale Essener Unternehmen einen Linienbetrieb auf der Wasserstraße Rhein-Herne-Kanal zwischen Essen, Gelsenkirchen und Oberhausen ein – vorbei an Industriedenkmälern, grünen Oasen, Freizeit- und Shoppingattraktionen. In diesem Jahr feiert die bei Touristen beliebte Linienflotte Geburtstag und die Reederei eine Erfolgsgeschichte.

„Wir wurden überrannt“, erinnert sich Franz-Josef Ewers an die ersten Tage im Linienverkehr am Rhein-Herne-Kanal. Mit solch einem Ansturm haben weder der Geschäftsführer noch die verantwortlichen Touristiker der Städte gerechnet. Spürbar viele Touristen waren 2010 in der Region, die Menschen vor Ort konnten bewegt werden, ihr Ruhrgebiet zu erforschen und zudem hat es an fast keinem Fahrtag in der Saison geregnet. Im ersten Jahr wurden so pro Betriebstag im Schnitt 180 Fahrgäste befördert.

Pro Betriebstag im Schnitt 180 Fahrgäste befördert

Der Kanal hat Potenzial, Wasser und Schifffahrt lockt ohnehin Menschen. Deshalb beschlossen die Verantwortlichen, den Betrieb auch nach dem Ende von „Ruhr.2010“ aufrecht zu erhalten. „Schnell war klar, dass wir dort weitermachen müssen“, sagt der ehemalige Projektleiter und jetzige Weiße-Flotte-Sprecher Aleksander Farkas. „Und trotz eines kleinen wirtschaftlichen Einbruchs in 2015, der hauptsächlich auch wetterbedingt verursacht wurde, haben wir nichtaufgegeben.“

Eventfahrten und Streckenerweiterung

Im Gegenteil: Der Linienverkehr wurde organisatorisch und wirtschaftlich optimiert. Als Zusatzeinnahme wurden Eventfahrten entwickelt und der Bereich Schiffsvermietung/Charter gestärkt. So kam das Unternehmen 2018 wieder an die Fahrgastzahlen von 2010 heran – auch dank der Fortsetzung des Projektes Kulturkanal. Seit 2014 findet dazu am letzten April-Sonntag jedes Jahres eine Schiffsparade statt- stattfindet.

Die Weiße Flotte beteiligt sich 2020 mit drei Schiffen an der Parade auf dem Kanal. Seit 2019 hat die Weiße Flotte Baldeney außerdem die Strecke ergänzt: Vom neuen Gelsenkirchener „Hot-Spot“, dem Stadtquartier Graf Bismarck, sowie der Künstlerzeche „Unser Fritz“ in Herne dreht ein Fahrgastschiff nun jeden Sonntag in der Saison seine Runden. „Mit dem ersten Jahr waren wir vom Zulauf sehr zufrieden“, blickt Ewers zurück. „Auch hier wird aus einem Projekt ein Regelbetrieb.“

Weitere Informationen, Abfahrtszeiten und Preise gibt es unter www.kanalschiff.de.