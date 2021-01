Digitale Infoabende am Berufskolleg Gestaltung und Technik

Gelsenkirchen Das Berufskolleg Technik und Gestaltung in Gelsenkirchen lädt am 25. und 26. Januar zu digitialen Infoveranstaltungen. Anmeldungen im Februar.

Das Berufskolleg für Technik und Gestaltung (BTG) Gelsenkirchen lädt Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie weitere Interessierte in diesem Jahr statt der üblichen Informationsabende zu Online-Veranstaltungen ein, in denen Lehrkräfte über Bildungsgänge informieren und Rede und Antwort stehen.

Wer Schule und berufliche Kenntnisse verbinden will, kann am BTG aus verschiedenen Bildungsgängen wählen. Für das Abitur am Technischen Gymnasium sind dies die Fachrichtungen IT und Ingenieurwissenschaften. Die Fachhochschulreife erlangt man in Gestaltungstechnik, Informations- oder Ingenieurtechnik.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Schulabschlüsse der Sekundarstufe I werden angeboten in Metalltechnik, Farb- und Raumgestaltung sowie Medien-/Medientechnologie und Gestaltung. Die Anmeldefristen sind in diesem Jahr auf den ganzen Februar ausgedehnt, um in Pandemiezeiten zu großen Andrang zu vermeiden.

Die Online-Veranstaltung zur Fachhochschul- und zur Allgemeinen Hochschulreife läuft am Montag, 25. Januar von 19 bis 20 Uhr, die entsprechende Veranstaltung zu den anderen Bildungsgängen am Dienstag, 26. Januar, von 16 bis 17 Uhr. Links für die Anmeldung und Teilnahme an den Veranstaltungen gibt es auf der Homepage der Schule unter www.btg-ge.de.

Diese Standorte des BTG sind zu finden an dem Hauptstandort an der Overwegstr. 63 in Gelsenkirchen-Mitte sowie in Gelsenkirchen-Heßler an der Grimmstraße 44.

Lesen Sie mehr Berichte aus Gelsenkirchen hier.