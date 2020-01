Drei Galavorstellungen an drei Tagen

Die drei Galaveranstaltungen finden am Freitag, 27. März, um 18.30 Uhr statt, am Samstag, 28. März, um 18.30 Uhr und am Sonntag, 29. März, um 15 Uhr. Austragungsort ist immer die Aula der Gesamtschule Erle an der Mühlbachstraße 3.

Die Eintrittskarten sind kostenlos erhältlich im Internet unter www.amusicals-tickets.de. Während der Gala werden Spenden gesammelt für den guten Zweck.

Auch wenn man online zu spät komme und keine Karte bekomme, lohne sich der spontane Besuch. Es blieben immer Plätze frei, so die Initiatoren. Wer ein bisschen Geduld mitbringe, bekomme sicherlich noch einen Sitzplatz.