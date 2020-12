Ein ausländischer Führerschein mit Unstimmigkeiten, Kennzeichen ohne Siegel dazu zwei berauschte Autofahrer: Gelsenkirchener Polizeibeamte haben am Dienstag und Mittwoch, 22./23. Dezember, drei Strafverfahren nach Verkehrskontrollen in Gelsenkirchen eingeleitet.

Gelsenkirchen Erneut sind bei Verkehrskontrollen in Gelsenkirchen Autofahrer aufgefallen: Fehlende Fahrerlaubnis oder Fahren im Rausch.

Um 15.55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 31-Jährigen, der mit seinem Mercedes auf der Ückendorfer Straße unterwegs war. Der Duisburger war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Gelsenkirchener Polizisten Haben Zweifel an der Fahrerlaubnis

Einer Streife fiel am Dienstag zudem gegen 16.30 Uhr auf der Straße "Im Busche" ein Opel auf, bei dem die Stadtsiegel auf den Kennzeichen fehlten. Der 27-jährige Dortmunder zeigte den Beamten eine kroatische Fahrerlaubnis zusammen mit beglaubigten Übersetzungen in englischer und italienischer Sprache. Bei der Kontrolle der Dokumente stellten die Polizeibeamten Unstimmigkeiten fest. Außerdem schlug ein Drogentest positiv an.

Im Rausch am Steuer eine Pause auf dem Seitenstreifen eingelegt

Am Mittwoch meldete gegen 1.20 Uhr ein besorgter Anrufer der Polizei einen Autofahrer in hilfloser Lage auf der Ulfkotter Straße auf dem Seitenstreifen. Der Marler (46) gab an, dass er vor der Fahrt berauschende Substanzen zu sich genommen und während der Fahrt entschieden habe, eine Pause zu machen.

