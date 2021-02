Nach einer heftigen körperlichen Auseinandersetzung in der Gelsenkirchener Altstadt hat die Stadt nun ein Strafverfahren eingeleitet.

Schlägerei Drei Verletzte nach Familienstreit in Gelsenkirchen-Altstadt

Gelsenkirchen-Altstadt. In der Gelsenkirchener Altstadt ist ein Familienstreit in einer Schlägerei geendet. Drei Beteiligte mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei familiären Streitigkeiten sind am Dienstag, 2. Februar, mehrere Personen in der Gelsenkirchener Altstadt verletzt worden. Laut Polizei gerieten gegen 21.10 Uhr zwei Männer und zwei Frauen an der Bahnhofstraße körperlich aneinander.

Zeugen greifen ein und trennen die Streitenden

Zwei unbeteiligte Zeugen griffen ein und trennten die Beteiligten. Ein 58 und ein 23 Jahre alter Mann sowie eine 26-jährige Frau wurden zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein.